威省市局19与21日 进行巴刹小贩摊面试 北马新闻

(威南13日讯)截至今年1月，高渊国会选区共有227位无牌小贩，市局呼吁小贩尽快申请合法化，避免遭当局对付。

威省市政局将于本月19日（周一）和21日（周三）进行巴刹小贩摊位面试，有意者可携带指定文件，前往大山脚柏迪路 (Jalan Betik)的市政局办公室申请。

威省市议员方美铼说，市局每月都会举行公开面试，而本月共有个162个悬空巴刹摊位，其中威北29个、威中69个和威南64个。悬空小贩中心摊位则有26个，分别是威北6个、威中19个和威南1个。

他说，根据市局的数据，截至今年1月，高渊国会选区共有227位无牌小贩。本月威南空缺的巴刹摊位皆在高渊国会选区，分别是高渊成功花园巴刹22个摊位、武吉班卓巴刹15个、武吉班卓工业第2路重置小贩区10个、双溪峇甲巴刹12个、珍珠城巴刹4个和柏卡卡巴刹1个。

为此，他也呼吁在巴刹或小贩中心四周摆摊的无牌小贩可前来申请，以便合法化，免受当局取缔。

威省市议员王育璇说，市局订于本月19日进行巴刹小贩摊位申请，21日则是小贩中心小贩摊位申请，面试时间是早上9时至11时在大山脚柏迪路的市政局进行。民众可联系市政局04-5497682 和 04-5497685了解详情。