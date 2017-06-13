阔别30年重获执照 甲6猪农安心了 国内新闻

（马六甲13日讯）6家养猪场养猪执照正式到手！

昨天，6名猪农接到马华甲州行政议员拿督林万锋移交州政府发出的养猪执照批准信，今天早上约9时，他们持信到马六甲兽医局缴付执照费，不到2个小时，阔别30年再现的养猪场执照全部到手。

执照到手，他们放下心中悬宕多年的大石，露出欢欣的笑容，并异口同声感谢马华一路以来默默给予耕耘与协助。

他们会珍惜这得来不易的执照，今后继续努力经营，确保农场的运作都符合兽医局的条例。

林万锋向这6家养猪场道贺，希望猪农成为甲州养猪场的楷模，在废水处理系统、饲养猪只数量、建筑物及疾病控制等方面均符合甲兽医局的条例，同时朝向保环的现代化养猪场经营模式。

这6张持有人是邱引煌农场、蔡德平农场（2张执照）、蔡有旺农场、伟利农场及益顺农场。

兽医局是以农场母猪的数量计算执照费，6家农场的执照费从500令吉至2000令吉不等。由于执照是每年年尾更新，因此此次猪农们获得的执照有效日期是今日起至今年12月31日。

马六甲兽医局是以6家养猪场的废水处理系统、饲养猪只数量、建筑物及疾病控制等设施符合条例，而发出养猪执照。至于未符合条例的30家养猪场，兽医局也发予信件，要求30天内提呈农场各项设施，限期从信件日期的6月8日算起。

陈文顺：曾申请多次不获批

56岁伟利农场东主陈文顺说，终于拿到养猪执照，心里踏实了很多，这么多年来，心中的大石终于可以放下。

“大约在30年前，我曾经拿过一次为期一年的养猪执照，后来因为政策的改变，屡次申请都不获批准；一直到今天，终于再盼到了这张养猪场执照。”

他感谢马华，包括甲州行政议员、区会主席等，这一路走来，在养猪课上陪着猪农默默的耕耘，给他们协助，任劳任怨。

蔡德平农场东主蔡德平说，其养猪场是从父亲的手经营至今，有了政府发出的养猪执照，现在就是合法经营的农场，可以安心养猪，不必提心吊胆的过日子。

他说，今天拿到的执照期限只有半年，因为每年执照是在年底更新，现在已经是6月份，所以今年年尾，猪农必须再申请一次，希望下次申请时也能顺利过关。

“不过，有执照在手，总算是有保障，已是很感谢了！”