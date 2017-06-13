绿色盛会2.0示威案 15被告表罪成立 国内新闻

（关丹13日讯）3年前绿色盛会2.0举行的“终结莱纳斯”示威案下判，关丹地庭今日裁决15名被告非法集会表面罪名成立，须出庭自辩。

法官拿督乌奈扎今日在地庭做出上述裁决，并择定在7月21日、8月28日与29日，让被告们抗辩。2014年6月22日，绿色盛会在莱纳斯稀土厂外发动“终结莱纳斯”示威活动，警方当时强行驱散这场集会，并逮捕黄德和丘光耀等16人。不过，其中一名被捕者罗瑞（Natalie Lowrey），因为是纽西兰籍，最终并没被控上庭。

在这15人中，丘光耀与绿色盛会主席黄德等10人，被控抵触刑事法典第145条文。该条文阐明，任何人在警方要求解散下，若仍参与或继续举办非法集会，一旦罪成最高刑罚是监禁2年，罚款或两者兼施。

另外，绿色盛会副主席潘家耀与另4人则在刑事法典第147条文（骚乱）下被控。另一名集会者何金发，则同时在刑事法典147条文和353条文（使用武力阻差办公）被控。在2014年7月8日，15名被告面控时拒绝认罪。