内长:全面根除非法赌博 防赌博集团成政党金主 北马新闻

（槟城13日讯）副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希将成为槟州总警长拿督蔡义来总监，以及警队的后盾，以全面根除州内非法赌博活动，因为他不想因大选将近，有赌博集团成为政党金主。

他强调，这只是他的担心，而非指控。他更表示蔡义来的个人关键绩效指标（KPI）就是在于根除非法赌博活动。

他于周二在浮罗山背清真寺与民开斋时，大赞槟州警方效率高，州罪案率有明显下降迹象，惟赌博活动在槟州还是占非法活动的榜首。因此，他强调无论是谁但任槟州总警长，都必须配合全面打击非法赌博活动。

他强调，内政部将从即日起赋予槟州警方权力，逮捕涉操纵赌博活动的人，再提控他们。为此，他提醒民众不要因为大选即将来临，而尝试贿赂，以期许把赌博活动扫在地毯下。他也强调，任何大老板级别的人物，都不应该涉及非法赌博活动。

出席者包括浮罗勿洞州议员拿督莫哈末法力、蔡义来、巫统槟州主席拿督再纳阿比丁等。

此外，阿末扎希致词时提及，一般涉及非法赌博活动者多以华裔为主，毒品则以巫裔为主，而私会党活动则以印裔为主，不过罪案问题却不分肤色，他对受害者的遭遇，深感同情。

他解释，囚犯当中，巫裔占了58%，其中因毒品而涉案者超过5万9000人。而印裔则涉及私会党，多数是因为贫困。此外，他也担心华裔将成为非法赌博活动的受害者。因此，他必须杜绝州内的罪案，降低罪案发生率，让槟城变得“干净”。

非法赌博集团 常“移动”经营非法赌博活动

槟州的非法赌博集团擅长狡兔三窟，常“移动”经营非法赌博活动来避开警方的取缔行动。

蔡义来指出，其实槟州警方已于上个月开始，已全面展开打击非法赌博，惟无法圈定5个县内的非法赌博热点区。

他在接受媒体访问时说，阿末扎希给予他的关键绩效指标就是要让他要求所有警官，倾全力去根除非法赌博活动。

他也说，5个县都有赌博活动，每次警方采取行动时，非法赌博经营者就会“迁移”到其他地点。

对于赌博集团成为政党金主的说法，他表示如果有涉及政党资助，调查职权在于反贪会。