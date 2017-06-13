【健康秘诀】男性晨起 搓3部位有利健康

现代男性，生活和工作压力齐下，经常会感觉各种不适。随着年龄的增长，身体各种机能明显加快，尤其是经常有应酬的男性，身体所承受的压力更大。男性晨起搓身体3个部位，每天坚持可利于身体健康。

{1}神清气爽——搓面部

在疲劳时搓一搓脸，不仅面部舒服，而且眼睛明亮，感觉神清气爽。搓脸的好处不仅在于舒展面神经和表情肌，更重要的是可防止面神经炎、视力减退、预防感冒。

搓脸时的轻重以自己的感觉而定，但最好稍重一些；搓脸时的速度以每秒一次为宜。每日搓脸3～5次为宜，每次不少于5分钟，直到脸上有热烘烘的感觉为止。干性皮肤的人在搓脸时手法不要太重，速度也不要过快，以免搓伤皮肤。

{2}固精益肾——搓腰眼

腰眼位于第3腰椎棘突下旁开3.5寸的凹陷处。中医认为，腰眼居“带脉”，是肾脏所在部位。肾喜温恶寒，常按摩腰眼能温煦肾阳、畅达气血。中医认为，用掌搓腰眼和尾闾，不仅可以疏通带脉和强壮腰脊，而且还能起到固精益肾和延年益寿的作用。

按摩时，两手对搓发热，紧按腰眼处，稍停片刻，然后用力向下搓到尾闾部位(长强穴)。每次做50～100遍，每天早晚各做一次。搓完后两手轻握拳，用拳眼或拳背旋转按摩腰眼处，每次5分钟左右。

{3}补脑安神——搓脚心

人体在脚心上反射区较多，经常搓脚心能起到补脑益肾、益智安神、活血通络的疗效，还可以防治健忘、失眠、消化不良、食欲减退、腹胀、便秘和心、肝、脾、胆等脏器病症。搓脚有干搓和湿搓两种。

具体做法是，干搓时左手握住左脚背前部，用右手沿脚心上下搓100次，以使脚心发热;换用左手搓右脚脚心。搓的力度以自己舒适为宜。湿搓时把脚放在温水盆中，泡至脚发红，再按干搓的方法搓。