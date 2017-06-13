首长：就赌博执照指责槟政府 伊党不理性批评 北马新闻

（槟城13日讯）针对伊斯兰党因赌博执照问题指责槟州政府，槟州首席部长林冠英感到遗憾，如果该党要通过批评希联或行动党来助巫统或国阵一臂之力也应理智，而非以不理性方式作出批评。

他提醒该党，如果该党因赌博执照问题指责槟州政府，该党该学习如何管理或执掌一个政府，而如果甚至不懂如何执政，这也可能是为何吉兰丹目前已“破产”，因为该党不懂经济及执政事务。他强调，赌博执照是由联邦政府发出，并非州政府，如果有“非法”赌博执照，也只有警方可采取行动。

他重申，槟州政府已表明，同意通过地方政府给予支持及协助配合，但拥有执法权力的为警方，而警方并不是在州政府管辖范围内。他质问，为何伊党在槟州已强烈表明反对时，却不批评巫统巴东勿刹区国会议员建议在槟州兴建赌场。

“因为州政府不批准在州内兴建赌场，但却由一名巫统国会议员提出建议，伊党领袖不但没有批评，他们反而尝试挑战一些非课题的课题，尤其有关问题并非是州政府的权限。”

他是于周二在槟州公务员集会过后，在一项记者会上，如此指出。较早时在上述集会上，林冠英宣布，一如往年，在没有考虑联邦政府分发的花红较州政府少的情况下，槟州政府同意配合庆祝开斋节而通过分发0.75个月的特别援助金，或至少1000令吉给所有的槟州公务员。

0.75个月花红将分2次分发，即0.5个月薪水将分发予没有违反纪律的公务员，剩余的0.25个月薪水，则将分发予于1月1日至6月15日期间，没有拿病假超过1天、准时打卡上班及没有获得批准额外病假的公务员。至于槟州公务员的特别援助金将于本月20日分发。公共服务局冻结“请人”

林冠英在致词中表示感到欣慰，在这次的槟州公务员集会中，没有任何公务员迟到或打瞌睡，不过槟州第二副首长拉玛沙米却在州秘书法力占致词至一半时，才抵达现场。

林冠英也呼吁公务员珍惜“铁饭碗”，因为公共服务局已冻结“请人”，很多人已没有机会加入公共服务界，所以公务员必须改变态度，以及不要受到州政府的纪律行动对付。他强调，态度欠佳的公务员在被采取行动对付时，就不要责怪州政府。在场者包括第一副首长拿督拉昔及多名行政议员。