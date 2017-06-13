槟中华体育会18日大会 暂缓大厦提案寻求支持 北马新闻

（槟城13日讯）槟城中华体育会（CRC）会员再次要求暂缓发展4层楼大厦，呼吁会员们积极出席6月18日会员大会，支持由会员上呈的暂缓发展大厦提案。

会员曾诗富、郑金玖、准拿督萧孙尧、准拿督谢镒嵘和吴彰达等组成的“槟城中华体育会之声”（Voice of CRC），周二召开记者会呼吁会员，积极出席6月18日会员大会。谢镒嵘指出，槟城中华体育会4月9日召开特别会员大会，讨论发展4层楼会所事项。会上，槟城中华体育会之声已上呈提案并提出暂缓要求，但如石沉大海，没获正面回应。

“体育会将于618举行改选和会员大会，我们呼吁会员出席聆听，关注事项发展同时，选出能干、具服务精神理事来处理会务，坚持暂缓上述计划。”

他说，槟中华体育会早前议决，将位于中华海鲜酒店对面，属于体育会的双层产业建筑拆除，改建高4层楼的全新会所，计划预计耗资700万令吉。

“可是，体育会目前的定存只有逾959万令吉。所以这项发展计划开动，或形成财务压力，不利体育会未来发展。”

他认为，这将导致中华体育会在未来面对财务不稳，无法进行设备提升，满足会员要求。因此，要求理事会暂缓计划。

另外，郑金玖指出会员大会订于6月18日上午10时，在体育会古迹楼多用途礼堂召开，中午12时30分结束，下午开始改选投票。

“目前已有约4个要求暂缓计划的提案上呈。因此，我们呼吁全体会员积极出席，支持我们要求暂缓这项计划的要求。”

槟城中华体育会目前有逾4000名会员，郑金玖将于改选中竞逐副会长职位，其余出席者将参与竞选理事。