“三箭齐发”陈德钦当箭靶 被斥发表污蔑林冠英言论 Uncategorized

（大山脚13日讯）民主行动党今天“三箭齐发”，怒责马华槟州联委会主席拿督陈德钦日前发表的槟州首席部长林冠英揽权、华校行政费和争取华裔担任新山，吉隆坡和怡保市长言论，是颠倒是非、污蔑和影响华人票来保住巫统政权的言论。

该党大山脚区国会议员沈志强、爪夷区州议员孙意志和前议员温维安，在一群行动党基层领袖和党员陪同下召开新闻发布会，他们三人各自针对陈德钦发表的谈话给予反击。出席者包括巫春光村长，陈汉荣村长，胡智胜市议员等。

沈志强：马华转向争取当市长

沈志强形容廖中莱是马华历任总会长中，表现最差的一位。从国家独立初期，马华曾有6名内阁部长包括财政部长和贸工部长，今天的马华只剩2名有职务的部长和1名首相署部长，因为争取不到部长转向争取市长。马华在拥有最多代表的时候，都无法争取到中央政府承认统考，制度化拨款给华校，如何确保在拥有市长后即能为华裔争取权益。

“陈德钦只懂得重复廖中莱的谈话，尽显他无主见。马华常常告诉华社，有人在朝好办事，希望华裔给马华支持。在我看来，那是有人在朝好找吃。我们要的是能办事的代表，不是表面上是华裔，实际上是为巫统办事，力保巫统政权的代表。”

孙意志：行政费制度化拨款还分不清

孙意志则揶揄陈德钦连行政费和制度化拨款都分不清楚，如何倚靠他去为华裔争取权益？在希联未执政槟州前，国阵政府并没有制度化拨款，连制度化拨款都争取不到，如何为华裔争取权益？

温维安：林冠英领导政绩亮丽

另一方面，大山脚行动党联委会委员温维安代表一群行动党党员，针对陈德钦揶揄林冠英既然已身兼19个政府要职，何不一并兼任槟威2市政局主席，成为身兼21要职的首长言论，表达强烈的不满和愤怒。

他提及，林冠英领导的槟州政府，短短9年交出亮丽非凡成绩单。他反讥马华无法和行动党比政绩，沦为反对党后更没有为人民服务，眼看大选来了，对林冠英作出恶毒的人格谋杀，企图欺骗人民的选票。