霹禁塑料袋保丽龙措施暂缓 民众环保习惯急不得停不得 大城小镇

报道:陆素素 摄影:陈锦华

（怡保13日讯）禁用塑料袋及保丽龙措施在开跑前一周“突”喊停，商家与民众可当此为缓冲期，进一步提升环保意识。

由于州政府仍有许多细节需要商讨，霹雳州原本于6月1日实行禁塑料袋与保丽龙的措施临阵喊停。《光华日报》记者向各领域的商家及消费者了解对此措施喊停的看法，发现很多贩商基本上已作好准备，购入环保盒或高品质且环保的塑料袋。即使政府不禁止使用塑料袋及保丽龙，那些已准备好的商家也会使用早前买下的环保盒。

然而，也有受访者认为，养成随身携带环保餐具的习惯尚有提升的空间，无论“禁用塑料袋及保丽龙”措施何时开跑，大家理应趁着这期间加强环保意识。

潘中山：不影响生产商 增投资转制更多垃圾袋

大马塑胶厂商公会霹雳分会会长潘中山表示，州政府暂缓实行禁用塑料袋与保丽龙的措施是适当的决定，增强人们的环保意识更为重要。

他指出，趁此机会推广“3R”概念适合不过，该会理事们已经积极展开相关活动。

他说，禁止使用塑料袋措施，并不影响生产商，由于制造购物袋和垃圾袋的原料一样，当购物袋减少生产，人们也会购买垃圾袋，塑料袋制造商将增加投资转制更多垃圾袋，因此该措施并没影响业者的生意额。

他表示，该会愿意与政府配合积极推广增强和教育环保意识活动。

多生产环保盒高质塑料袋 梁城福：调低售价减负担

新同盛蛋庄塑胶商东主梁城福（50岁）指出，无论政府最终是否禁用塑料袋或保丽龙，许多顾客在年初已开始到他店购买环保盒和高品质塑料袋供顾客使用。

他说，初时可能商家们会觉得生意成本因而增加，但是相信商家们都会慢慢习惯，而且一旦环保盒和高品质塑料袋获得大量生产时，环保盒和高品质塑料袋等产品售价可能会因此调低。

锺丽云：适合盛装汤汁 熟食小贩选用纸饭盒

商家锺丽云（47岁）表示，其实除了在市面上可见的透明环保饭盒外，还有一种是纸饭盒（Paper Lunch Box），也有不少熟食档小贩用作盛装食物。

“这种纸饭盒犹如包装椰浆饭的棕色包装纸，但是纸饭盒可以盛装汤汁，折起来就能使用，相当方便。”

黄志健：爱护地球 鼓励文职员带饭盒

消费者黄志健表示，工作时间和地点不定的人们比较不方便自备饭盒，但是他鼓励工作定时的人们，如办公室文职人员养成自带饭盒的习惯。

他希望大家一起响应环保，无论政府最终实行此措施与否，毕竟爱护地球是每个人的责任。

黄美圆：非一日达成 需时培养环保意识

消费者黄美圆说，由于工作的关系，自备饭盒到外买食物稍为不便，虽然要求熟食档提供环保饭盒，需额外付费，但为了工作上的方便，唯有这么做。

她续说，即使现在禁用措施暂缓，但是要养成环保的习惯并非一日的事，而是需要时间的培养。

无论如何，她认为，人们应该继续增强环保的意识。

伊瑟：转换容器虽麻烦 措施落实前尝试适应

经营猪肠粉食档的伊瑟受访时说，现在已经有顾客自带容器前来购买食物，有些也开始建议她换用环保质料容器，她将先尝试使用纸饭盒，如果不适用才转换其他类型。

她指出，虽然这样对她增添了麻烦，但是为了在政府禁用塑料袋和保丽龙措施正式开跑前作好准备，同时为提倡环保出一份力，她将会慢慢尝试适应。