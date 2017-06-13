将造成不同程度影响 英镑汇跌冲击6企业 经济新闻

（吉隆坡13日讯）英国国会议席选举公布结果后，随着英镑汇价下跌，对于一些在英国的产业、公用事业和赌博领域经营的大马企业将会造成或多或少的冲击。

选举结果造成英国国会“悬空”状态，因为没有一党能获得多数议席。这意味着市场将会面临另一轮不确定性，特别是英国可能会延迟退欧（Brexit）谈判。

今日英镑兑主要货币下跌，兑美元下跌2.2％至1.2707，以及兑令吉下跌1.86％至5.4164。

绿盛世国际与科恩马冲击不大

预计绿盛世国际有限公司（EWINT，5283，产业组）和科恩马集团有限公司（KNM，7164，工业产品组）等公司，在今次的英镑跌势中，仅对其盈利作出轻微影响。

分析师表示，上述公司只会确认明年在英国所取得的收益。

绿盛世国际的产业项目中，80％以上在英国展开，估计总发展价值达136亿令吉。

与此同时，科恩马集团在英国彼得伯勒的废物能源厂，预计将在明年开始营运。

自去年7月，随着英国公民投票脱离欧盟后，科恩马首席执行员李瑞兴表示，该国的可再生能源行业前景乐观。

他称：“英国政府在推动可再生能源方面处于领导地位。我不认为，英国退欧会令到该国在推动绿色能源方面，将会出现180度转变。”

4大马企业影响不一

另一方面，参与伦敦巴特西产业发展项目的实达集团有限公司（SPSETIA，8664，产业组）和森那美有限公司（SIME，4197，贸易服务组），以及从事公用事业的杨忠礼电力国际有限公司（YTLPOWR，6742，基建公司组）和经营赌场的云顶大马有限公司（GENM，4715，贸易服务组）也受到英镑大跌所打击。

马银投银研究行分析师说，预计今年实达集团和森那美，将从巴特西项目中确认收益。

她指出，英镑兑令吉每跌10％，将对实达集团和森那美的2017财政年净利润，分别减少3.5％和1.1％。

该研究行在去年的报告中透露，截至2015年12月底，巴特西的综合认购率平均为85％，而未入账销售额则达16亿英镑（87亿令吉）。

根据实达集团的年度报告指出，截至2015年12月底，该项目的总发展成本为79亿令吉。

此外，她说，英镑兑令吉每落10％，将会对杨忠礼电力和云顶大马的净利润估计，分别下调7％和0.8％。

杨忠礼电力于2002年收购了韦塞水供服务有限公司的资产。后者是杨忠礼电力的重要投资，一共贡献集团85％的收益。

至于云顶大马的英国业务，每年贡献集团16％的营业额。

今年首季，由于英镑兑令吉走低，该集团在英国的业务收入按年下降11.7％。