令吉兑美元升至4.2570

（吉隆坡13日讯）今早令吉兑美元汇价走高，主要是市场对本地货币的购兴增加。

午休时，令吉兑美元报4.2570/2620，较上周五闭市价4.2635/2665上扬。

市场分析师表示，由于途商对全球宏观经济事件仍然保持警惕，这可能会引发市场极大的波动。

他说：“由于美国的政治不确定性和经济数据疲弱，这将严重地影响美元，使到它的前景仍然看淡。”

然而，令吉兑其他一揽子主要货币起落掺半。

令吉兑新加坡元从上个交易日的3.0795/0827走强至3.0772/0826，以及兑英镑由前期的5.4291/4351上涨至5.3847/3927。

令吉兑每百日圆从上周五的3.8615/8653贬值至3.8704/8760，以及兑欧元由之前的4.7628/7674下挫至4.7632/7705。

由于昨日是公共假期，因此外汇市场休市一天。

另一方面，中国外汇交易中心公布，今日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑6.7954人民币、1欧元兑7.6109人民币、100日圆兑6.1820人民币、1港元兑0.87129人民币、1英镑兑8.6086人民币、1澳洲元兑5.1300人民币、1纽西兰元兑4.8990人民币、1新加坡元兑4.9093人民币、1瑞士法郎兑7.0139人民币、1加拿大元兑5.1045人民币、1人民币兑0.62778令吉、1人民币兑8.3868俄罗斯卢布、1人民币兑1.8869南非兰特、1人民币兑166.08韩圜、1人民币兑0.54050阿联酋迪拉姆、1人民币兑0.55187沙地里亚尔、1人民币兑40.3887匈牙利福林、1人民币兑0.55080波兰兹罗提、1人民币兑0.9770丹麦克朗、1人民币兑1.2869瑞典克朗、1人民币兑1.2465挪威克朗、1人民币兑0.51739土耳其里拉，以及1人民币兑2.6681墨西哥比索。