马股早市波动轻微 经济新闻

（吉隆坡13日讯）今早马股主要基准指数虽然上升，但是下跌股多过上升股，主要是市场缺乏新启导。

午休时，基准富时吉隆坡综合指数从上周五的1788.89点上涨0.81点至1789.70点。

开市时，该指数上升0.81点至1789.70点，早市时它在1786.95点与1793.01点之间徘徊。

市场情绪极为负面，上升股仅322只、下跌股达473只、344只平盘、640只未有交易，以及29只暂停交易。

半日成交股额达11亿852万4300股，总值10亿5604万8764令吉。

交易商表示，市场对重量股的购兴推动关键指数走高。

与此同时，丰隆投资银行表示，隆综指的上涨空间将介于1790点至1800点。

它在一份报告中说：“我们也预计上周的过热半导体股涨势，可能会在美股抛售后的几天内回落。”

其他指数方面，全股项黄金指数下跌6.92点至12757.77点、富时100指数下滑5.56点至12397.58点，以及富时黄金回教指数下降15.46点至12999.68点。

富时70中型股指数走低48.63点至15207.19点，以及富时创业板指数下挫8.10点至6374.13点。

金融股指数起46.52点至16836.54点，种植股指数增7.63点至7944.07点，但是工商股指数失8.54点至3295.22点。