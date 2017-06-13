金价连降4日 经济新闻

（纽约13日电）黄金期货价格周一收盘下跌，连续第4个交易日走低，本周市场关注的重点已经转向美联储的货币政策会议。

纽约商品交易所8月份交割的黄金期货价格下跌2.50美元，报收于每安士1268.90美元，跌幅为0.2%，这意味着金价连续4个交易日下挫；据财经信息供应商FactSet统计的数据显示，这创下了金价自截至3月10日为止的9连跌以来持续时间最长的连续下跌走势。

在纽约商品交易所的其他金属交易中，7月份交割的期银价格下跌27.9美仙，报收于每安士16.944美元，跌幅为0.5%。7月份交割的期铜价格下跌3.4美仙，报收于每磅2.616美元，跌幅为1.3%。7月份交割的期铂价格上涨4.20美元，报收于每安士944.50美元，涨幅为0.5%。9月份交割的期钯价格上涨8.05美元，报收于每安士864.25美元，涨幅为0.9%，这是自12个交易日以来第11次走高。据FactSet数据显示，按主力合约计算，这意味着期钯价格创下了自2014年9月初以来的最高水平，原因是受到了供应紧张所带来的支撑。