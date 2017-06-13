等待公布库存和产量数据 国际油价小涨 经济新闻

（纽约13日电）原油期货价格周一收盘上涨，扭转了上周下挫近4%的跌势。交易商正在关注美国原油库存周度报告，同时也还在关注定于本周发布的美国页岩油产量月度报告。

除此以外，石油出口国组织（OPEC）和国际能源署（IEA）则分别在本周二和周三发布其月度原油产量报告，这些报告可令交易商更好地了解全球原油市场的再平衡进程。

纽约商业交易所7月份交割的西德克萨斯轻质原油（WTI）期货价格上涨25美仙，报收于每桶46.08美元，涨幅为0.6%。伦敦ICE欧洲期货交易所8月份交割的北海布伦特原油期货价格也上涨14美仙，报收于每桶48.29美元，涨幅为0.3%。但是，WTI油价与盘中触及的高点相比则有所回落，原因是据美国能源信息署（EIA）在收盘以前公布的纪要数据显示，预计7月份美国各大页岩油生产商的产量将会比6月份每日增加12万7000桶。

在纽约商业交易所的其他能源交易中，7月份交割的RBOB汽油期货价格下跌1.4美仙，报收于每加仑1.488美元，跌幅为0.9%；7月份交割的取暖用油期货价格下跌0.5美仙，报收于每加仑1.425美元，跌幅为0.4%；7月份交割的天然气期货价格收盘下跌1.5美仙，报每百万英国热量单位3.024美元，跌幅为0.5%。