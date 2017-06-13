供房地产与策略投资 盛亚拟募资5亿 经济新闻

(吉隆坡13日讯）在大马证券委员会注册的私募股权管理机构（ Private Equity Management Corporation）盛亚资本（Senturia Capital），近期宣布设立总值5亿令吉的资本基金供房地产与策略投资。该公司主要锁定马来西亚、新加坡、中国和澳洲为主要投资区域。

该私募基金其中总值2亿令吉的房地产投资，将专注于有长期租约和高租金回酬的产业为主。盛亚资本执行合伙人拿督叶庆华说：“我们觉得有长期租约和高租金回酬的产业会是多元化投资组合的基础。

这种投资策略将与债券一样安全，但回报率可能因为长期的产业增值会相对较高。他认为，专注在有潜质和稳定现金回酬的房地产投资，在周期性的市场衰退情况将获得更好的回报。

除此之外，盛亚拟募资的3亿令吉策略资本基金，将专注于为营运良好的企业提供灵活性的中短期资金。

“现今金融市场趋向保守的借贷策略，部分传统银行业务已经放缓了一些特定领域的贷款活动。因此，一些提供替代资本的公司或基金也顺势进入金融市场，为资金来源有限或面对短暂资金吃紧的公司提供中短期的营运或发展资本。”

叶庆华补充，该公司的投资目标主要专注在有高潜能、运作良好但却未能获得传统贷款的私人或上市公司。此外，盛亚也会探讨参与房地产发展计划、特殊情况的资本重组、房地产信托债务或其他结构性的股权投资。

盛亚资本除了私募基金业务之外，该公司也从事债务和股权融资的咨询服务。其企业咨询膀臂主要通过与金融机构、风险投资机构和私募股权基金的关系网络，为私人或上市公司探讨和建议更广泛和低成本的融资计划。