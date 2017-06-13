由非东盟国推动 大马机场客流量遽增 经济新闻

（吉隆坡13日讯）大马机场控股有限公司（AIRPORT，5014，贸易服务组）指出，其管理的39个国内机场乘客流量在5月按年增8.5%，从去年同期的730万人次，增至792万。

同时，土耳其伊斯坦布尔的萨比哈格克琴国际机场（SGIA）的客流量从268万，微增0.3%至269万。

吉隆坡国际机场与隆国际机场2乘客人次扬12.1%至479万，主要是由增长15.8%的国际乘客所推高。

大马机场控股向大马交易所报备时说：“18家航空公司的国际客流量取得双位数增长，当中包括亚洲航空X有限公司（AAX，5238，贸易服务组）、全日空（All Nippon Airways）、马印航空（Malindo Air）、沙地阿拉伯航空（Saudi Arabian Airlines）、厦门航空（Xiamen Airlines）和马航（MAS）。”

这主要是由非东盟流量所推动。在所有机场中，非东盟和东盟乘客流量分别扬23.7%和7.3%。

同时，国内乘客年增3.5%，主要归因于马印航空的贡献抵销飞荧航空（Firefly）和马航的走低。

总体而言，大马机场控股的5月客流量，从去年同期的998万增6.3%至1061万。今年以来，客流量扬9%至5149万，相比去年同期的4722万。

其中，国内乘客为577万，较去年同期的568万增1.5%，而国际乘客升12.6%至484万，去年同期为430万。

除了非洲和中东，大马机场控股所经营的地区均取得正面增长。

收市时，该股跌25仙或2.69%，收于9.03令吉，约462万8500股成交。