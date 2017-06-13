法力挺《巴黎协定》 扬言不忧美国退出 国际新闻

（博洛尼亚13日综合电）美国总统特朗普本月初公布美国会退出《巴黎气候协定》，消息引来全球各界哗然。法国生态保护部部长于洛周一在意大利7大工业国（G7）环境部长峰会上表示，各国应对气候变化的决心，不会因美国退出而有所改变，甚至会加速对抗气候暖化的进程，为求在2018年共同见证首阶段成果。

已退出《巴黎气候协定》的美国政府，派出联邦环境保护署署长普鲁伊特出席周一峰会。普鲁伊特在会上贯彻特朗普的政治理念，表示美国会继续与“重要伙伴”在环境问题上合作，惟大前题是必须顾及以经济为主的“美国优先”概念。

面对代表美方的普鲁伊特，于洛软硬兼施。他在欢迎辞中，首先形容美国是环境保护政策中“具象征性的重要盟友”。可是，于洛后来强硬地指，不会让美方退出巴黎协定的争议性决择，荼毒其他国家旨在改善生态的针对性联合政策。他重申:“《巴黎气候协定》是协商气候问题的唯一框架，这是铁一般的事实。”

于洛获新任法国总统马克宏邀请到政府内阁担任要职。他负起公职前，长期带领提倡环境保护的运动。于洛强调，一切有关洁净海洋、发展绿色工业、及可再生能源的计划绝不会因特朗普政府而却步。