熊黛林暗戳郭富城 “有计划结婚跟那个不一样” 娱乐新闻

（北京13日讯）天王郭富城今年4月终结单身，迎娶小22岁女友方媛，而他先前与熊黛林爱情长跑7年却无疾而终，使网友常将一前一后完成人生大事的两位旧情人拿来比较，最近熊黛林上实境秀《真星话大冒险》被问此事，竟脱口表示：“有计划的结婚和那个是不一样的。”

熊黛林去年9月宣布与郭可盈亲弟郭可颂结婚，两人近来忙拼生子，但暂未有好消息，近日熊黛林在节目中被来宾问：“郭富城结婚了，谈谈心里的感受吧”，熊黛林秒回：“我也结婚啦，我结婚半年了”，没想到遭对方亏：“郭富城都生小孩了，你又落后一步”，她回应：“这不一样你知道吗，有计划的结婚和那个是不一样的。”

最后熊黛林透露，两人分手已久，却仍会被绑在一起，透露：“每一次对方有什么事，还没有见报的时候，我第一时间就会收到电话，就会问你回应”，无奈喊话：“已经分开这么久了，我也结婚这么久了，他也结婚了，希望大家别把我们俩拉在一块了，就让我们互相分开，过自己安定的生活就好了。过去就过去了。”