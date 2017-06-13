福布斯年度百大名人收入 吹牛老爹强势登上榜首 娱乐新闻

(好莱坞13日讯)据台湾自由时报报道，福布斯（Forbes）今公布年度全球百大名人收入排行榜，从饶舌歌手经商的吹牛老爹（Diddy）强势登上榜首，劲敌碧昂丝（Beyonce）则屈居第2。

《中央社》引述《法新社》报道，吹牛老爹过去1年狂捞1亿3千万美元（约5亿5380万令吉），其中7千万美元（约2亿9817万令吉）来自出售个人服饰品牌的1/3股份。本名Sean Combs的吹牛老爹，身价高达8亿2千万美元（约34亿9295万令吉），吸金实力一流。

排行榜第2名是碧昂丝，年度狂吸1亿500万美元（约4亿4726万令吉），她在发行专辑《柠檬特调》（Lemonade）后，精心安排《女力来袭》（Formation）巡演，年度收入紧追在后。

至于去年推出一系列电子书的哈利波特（Harry Potter）系列小说作者JK罗琳（J. K. Rowling），以9500万美元（约4亿476万令吉）排名第3，是乐坛之外收入最高名人。

第4到第6名，依序为加拿大饶舌歌手德瑞克（Drake）、葡萄牙足球巨星罗纳度“C罗”（Cristiano Ronaldo）、加拿大R&B歌手威肯（The Weeknd）；第7到第10名则为美国广播节目主持人史登（Howard Stern）、英国摇滚天团酷玩乐团（Coldplay）、美国畅销作家詹姆斯派特森（James Patterson）与美国职篮NBA克里夫兰骑士球星詹姆斯（LeBron James）。