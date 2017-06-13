美国暖父录女儿开学心声 12年后做毕业礼物 国际新闻

（华盛顿13日综合电）美国华盛顿一名窝心爸爸，由女儿读一年级开始，每年的开学日都着女儿在镜头前诉说返学感受。至女儿上周六高中毕业，爸爸把12年来的片段剪辑成短片，作为女儿的毕业礼物，让人看后既感触又温暖。

爸爸斯克鲁格斯在女儿麦肯齐6岁读一年级的首日拍片，当时麦肯齐告诉爸爸在学校“填色和写字”、二年级时提及“隔离位女同学影相时做鬼脸”；四年级上学首日告诉爸爸有功课，令她大感功课只会愈来愈多，一年后，麦肯齐加入学生会，负责协助同学找课室。

到八年级，有女初长成的斯克鲁格斯坦言：“今日对爸爸来说有点难过，因为今年是初中最后一年，明年你要读高中。我以你为荣，但爸爸有点感慨。”十年级的时候，留有一把长发的麦肯齐开始情窦初开，不讳言要找寻“可爱男生。”到了高中最后一年，麦肯齐非常期待毕业舞会。斯克鲁格斯在每段片均以“我爱你”结尾，在最后一段还加上一句“恭喜！”

斯克鲁格斯受访时表示，他知道女儿会逐渐成长，因此要抓紧机会拍下珍贵时刻，让他与太太日后可坐下来回味。片段上载后获大批网民赞赏及留言。