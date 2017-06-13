美国患癌母豪掷近2.5万 为孝顺子搞毕业派对 国际新闻

（华盛顿13日综合电）美国费城一名青年早前高中毕业，由于他早年在母亲患癌时陪伴在旁，但仍能以优异成绩毕业，其母为了奖励儿子，豪气地以2.5万美元（约11万令吉），为儿子举办了一场别开生面的高中毕业预备派对。她更为儿子请来了一只骆驼、数架名车、及3名女伴等作“礼物”。

18岁的儿子小伊登，本月2日获43岁的母亲舒勒举办了一场以杜拜作主题的派对。舒勒为小伊登租来了包括蓝宝坚尼和劳斯莱斯等多架名车，又买来3吨沙为派对营造中东的感觉。加上一只阿拉伯单峰驼、一个送给作为伊斯兰教徒的小伊登的可兰经外型蛋糕，及3名身穿度身订造、每件售价高达1500美元名牌晚装的女伴，这个为小伊登而设的毕业派对的排场实在无人能及。

舒勒透露，她自2015年10月证实患上甲状腺癌，小伊登需兼顾学业的同时又要照顾她，但最后仍能以3.76的GPA毕业，因此才大肆奖励他。舒勒更表示本想直接带小伊登到杜拜举行派对，但碍于他们想要与亲朋好友分享喜悦，所以决定改为举办一个奢华的派对。但有网民就批评，花如此多的金钱举办一个派对，过于奢侈无度。