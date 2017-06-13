戴妃新录音曝光 婚后数周陷抑郁欲割腕自残 国际新闻

（伦敦13日综合电）今年是英国已故戴安娜王妃逝世20周年，英国王室作家莫顿将重新出版一本关于戴妃的书。近日再有新书内容曝光，指出戴安娜早在大婚前已饱受情敌卡米拉困扰，婚后数周更出现抑郁，甚至有自杀倾向，欲割腕自残。

该段内容是戴妃生前的录音，相信她在1991年于莫顿一位朋友协助下录得。查理斯及戴安娜在1981年7月底结婚，戴妃却在数月后变得情绪低落。她说：“我很抑郁…企图用剃刀割腕。”

戴妃表示在大婚当日，虽然全世界都认为她是最幸运的女孩，但她并不快乐，甚至特意找寻卡米拉的影踪。她说道：“我知道她在那儿，我看到这一切，她的儿子汤姆站在椅子上。”在蜜月期间，戴妃更噩梦连连，她忆述：“每晚我都会梦见卡米拉……我不能信任他（查理斯）……总觉得他每五分钟也会致电她，向她讨论该如何处理他的婚姻。”

除了新录音曝光，亦有一批戴安娜的遗物将于周三拍卖，包括一些她谈论练习冥想的信件，也有一对在少女时代穿过的白色露趾鞋，预计成交价介乎300至500英镑（约1600至2700令吉）。#