特朗普入境禁令受挫 遭另一上诉法院封杀 国际新闻

（华盛顿13日综合电）美国总统特朗普对6个伊斯兰教国家颁布的入境禁令，再遇挫折。加州第九巡回上诉法院周一维持下级法院裁决，暂缓执行新版入境禁令。

3名法官作出一致裁决，指总统因为国籍而禁止人们入境的做法，抵触美国入境法例，而特朗普也无法证明这些国家的人入境会损害美国利益。

上诉法院维持夏威夷地方法院法官沃森的判决；沃森指总统对6个伊斯兰教国家的暂时入境禁令真正目的是歧视伊斯兰教，并非要保护国家安全，而政府对宗教的欢迎或不欢迎是抵触宪法。

上月25日，维珍尼亚州第四巡回上诉法院也作出支持下级法院的裁决，暂缓执行对伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门国民暂停发签证的行政命令。

第四巡回上诉法院的法官以10票对3票作出这项裁决，是首个对经修订行政命令作出裁决的联邦上诉法院。政府已对这项判决提出上诉。

首席法官格雷戈里在判词中表示，国会赋予总统广泛权力拒绝外国人入境，但这种权力并非绝对，若总统以行政命令运用此权力，却对全国个别人士造成不可弥补的伤害，就必须加以制约。

特朗普首次内阁齐人开会 将公布打击IS计划

特朗普自1月上任至今接近5个月，不少部长人选的提名在国会都受到民主党人阻挠，令其内阁迟迟未完整。特朗普于当地时间周一终于首次举行全体内阁会议，特朗普在会上不忘夸赞华府施政，一众内阁成员亦轮流称赞总统；特朗普又透露将于两周内公布美国打击极端组织“伊斯兰国”（IS）的计划。

特朗普先用前总统小罗斯福作例子，说道：“从来没有一个总统，需要处理经济大萧条，却同时通过更多法案，亦做到更多事。”他又自夸认为政府充满活力，可迅速行事。一众内阁成员亦向特朗普说恭维话，白宫幕僚长普里伯斯先感谢总统拨出时间出席会议，而卫生部长普赖斯更向特朗普大送高帽，他说：“能够在你的领导下，带领一个部门行事，实在是无比荣幸，感谢你给予我这机会。”

除了互相赞赏，特朗普亦表示会致力打击IS。本次已经是特朗普三星期内第二次表示，会就对付伊斯兰国召开记者会，他在上月21日亦曾表示，会开记者会交待详情。

另一方面，IS发放录音，呼吁支持者在上月底已展开的斋戒月发动袭击，地点包括美国、欧洲、俄罗斯、澳洲、伊拉克、叙利亚、伊朗及菲律宾。发言人又赞赏上周的伊朗恐袭，指伊朗比蜘蛛网更脆弱。

美国特勤局：没有特朗普任何白宫录音

美国特勤局周一表示，当局没有特朗普在白宫会谈时录制的任何录音带或录音抄本。

特朗普在5月9日解雇联邦调查局局长高铭后，在推特暗示有录音，警告高铭勿爆料。高铭说如果特朗普有两人对话录音，希望他会“交出所有录音”。对于是否有对话录音，特朗普不作正面回应。

美国特勤局过去曾为前任总统尼克逊和约翰肯尼迪处理白宫的录音系统，《华尔街日报》根据信息自由法，向美国特勤局查问录音问题，当局作出上述回应。《华尔街日报》指出，不排除特朗普自己为客人录音，或请白宫职员代劳。

高铭上周在参议院公开听证会上表示，任何录音都会支持他在听证会指证特朗普的说法。对于特朗普爆响口说有同高铭对话录音，白宫发言人斯派塞表示，“当总统准备就绪时”，自然会有公布。

白宫发言人桑德斯上周表示，她不知道白宫是否有任何种类的录音系统，并建议记者向美国特勤局查询任何与保安有关的问题。被问及她会否查出来时，她开玩笑说会“查看一下沙发下”。

让国民知通俄“真相” 塞申斯参院公开作证

在联邦调查局（FBI）前局长高铭上周在参议院听证会掀起华盛顿政治风暴之后，司法部长塞申斯也将于美国时间周二到参议院出席情报委员会的听证会，就高铭在国会作证时有关他的证词公开接受质询。

司法部发言人弗洛里斯表示，塞申斯要求公开作证，因为“他相信美国人民应该直接从他口中听到真相，并期待回答委员会成员的问题。”

这次公开听证会是塞申斯今年2月被确认为司法部长后首次在国会听证，预计国会议员将询问他与俄罗斯官员在去年大选期间的互动。

在今年年初的国会司法部长就职听证会上，塞申斯曾宣誓自己在去年总统选举时并没有与俄罗斯代表有过联系。然而美国媒体随后爆出他在此期间曾至少两次与俄罗斯驻美大使基斯利亚克接触的记录。塞申斯在今年3月决定回避有关通俄事件的调查。

有线电视新闻网络（CNN）引述消息人士报道，高铭在上周四的闭门听证会上表示，塞申斯可能和俄罗斯驻美大使有未通报的第三次互动。

白宫周一表示，塞申斯作证期间可能会因为“问题内容”而引用行政特权。白宫发言人斯派塞没有说明特朗普是否同意塞申斯出席听证会作证，但表示特朗普“认为愈早处理这个问题愈好。”

美国欧盟谴责促俄放示威者

美国白宫周一强烈谴责俄罗斯当天大举拘捕反贪污示威者，呼吁莫斯科立即释放在全国游行时被捕的所有和平示威者。这是特朗普政府罕有地对侵犯人权和克里姆林宫作出的抨击。欧盟和国际特赦组织也作出谴责，并呼吁放人。

俄罗斯明年举行总统选举，反对派领袖纳瓦尼号召全国民众上街，抗议政府贪污情况严重。结果，全国超过100个大城小镇有数以万计的人上街，超过1500名示威者被当局拘留。有示威民众不满执政多年的总统普京无意离任，形容贪污已成为常态。

纳瓦尼本人在出门前已被警员带走，并于当天出庭应讯，被控不服从警方命令和号召不获批准的示威，被判监禁30天。

白宫发言人斯派塞说：“俄罗斯人民应该有一个政府，它支持思想开放、透明和负责任管治、法律面前平等对待，以及不怕报复行使自己权利。”

白宫称，拘留人权观察员和记者是侮辱“核心民主价值观”，美国会继续监察事态发展。

特朗普政府对海外的侵犯人权行为都尽量避免发表评论，并经常称赞普京的政权。前政府官员已警告，这种立场可能令极权政府壮胆，因为感受不到来自美国的压力，会认为有更多空间镇压异己。

欧洲议会议长塔亚尼对纳瓦尼被捕表示关注，欧盟发言人讉责当局拉人，国际特赦组织同样作出指摘，要求立即放人。

好莱坞特朗普手印再遭破坏

特朗普一向对同性恋持保守立场，美国多地近日就有一连串维护同性恋权益的LGBT游行，维护性小众权益。有人就选择以另类方法表达不满，特朗普在好莱坞星光大道的手印被人贴满写有与LGBT相关标语的贴纸，借此宣扬性小众权益。

特朗普自本年1月上任以来，多次提出引起社会极大反响的政策建议，以及签署多项备受争议行政命令，导致不少美国人不满。早前就有艺术家在特朗普于好莱坞星光大道的手印上，筑起一个小围墙，讽刺特朗普扬言在美墨边境兴建围墙。