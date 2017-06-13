大S真怀第三胎？！ 浑圆凸肚孕味浓 娱乐新闻

40岁大S和汪小菲结婚6年多，育有1女汪希玥和1子汪希箖，家庭生活幸福美满。大S先前曾po出穿着宽松连身裙的照片，凸腹超抢眼，还自喊孕妇，一度引发有孕疑云。她近日被直击与汪小菲在台北街头甜蜜勾手散步，明显凸起的小腹，散发浓厚孕味，让人不禁好奇她是否怀上第3胎。

（台北13日讯）据《全明星探》报道，大S本月初带两个孩子在信义区逛街，将儿女送回家后，她独自前往餐厅用餐，当天她身穿红色条纹T恤，用完餐后在路旁等车，浑圆凸肚十分明显。5月初大S夫妻俩曾被民众直击现身妇产科，大S身穿网状针织衫，肚子明显隆起，汪小菲全程随伺在旁，叮咛大S注意事项。

大S去年以39岁高龄产下第2胎儿子，她生产过程多舛，因施打过量麻醉药来降低生产疼痛，导致癫痫复发，住进加护病房，今年初她一次带两个小孩，过度劳累一度引发心脏病。眼见老婆为生儿育子受尽苦难，汪小菲豪砸3.6亿台币（约5076万令吉），买下信义区某建案顶楼户，登记在大S名下，宠妻毫不手软。

对此，S妈大笑说：“不可能，她（大S）不要再生了，她现在有儿有女，而且年纪也大了，没必要再生第3胎。”对凸肚明显，“她现在还没有降到她要的体重，我已经有6个外孙子女，很满足了”。大S也否认说：“我高龄生下儿子九死一生，不可能立刻恢复身材，上一胎急着减肥也是失心疯，这胎元气大伤想慢慢瘦，也不想再当纸片人了，健康的让身体一天比一天好就满足了。”对中国媒体报道她浑圆凸肚十分明显，大S幽默回应：“如果你回去见你的妈妈跟她说‘妈你肚子怎么那么圆，是不是又有了？还是幸福肥？’你看看你妈妈会怎么说！”#（取自台湾蘋果日報）