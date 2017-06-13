涉造假体检报告 陈永昌改口不认罪（视频） 北马新闻

（北海13日讯）涉嫌造假体检报告被控上庭的73岁医生陈永昌（译音），周二在北海地庭面控时改口不认罪，推事给予1个月的时间申请法律援助，于7月17日进行文件移交和管理程序。

该案件原定于今日下判，被告却改口不认罪。被告被指控于2月14日在威中登比盖路一诊所涉及发出5令吉的体检报告，企图以虚假报告蒙骗陆路交通局，触犯刑事法典第415条文（欺骗）及2009年反贪污法令第28（1）（a），并可在刑事法典第417条文下判。

被告周二上庭时，穿着线条衣服与橘色长裤，步入法庭时戴上口罩，举起纸张用来遮脸，回避媒体镜头。

上个月30日在北海法庭，该名医生当庭认罪及选择自辩，并透露自己年事已高，患有三高及肾疾，要求法庭给予轻判，并保释外出。

新闻背景：

5月30日,2名医生即32岁鲁菲及73岁的陈永昌涉及在今年2月14日，分别于威中不同诊所内，发出5令吉的体检报告予司机，企图以虚假报告蒙骗陆路交通局，让当局批准陆路交通局商用车执照予有关司机，因而触犯法令被控上北海法庭。首被告鲁菲在听完控状后否认有罪，法庭允以8000令吉保释。次被告陈永昌当时则承认有罪，法官原定6月13日下判。

反贪会当时在全国各地不同地区，同步提控5名在没未病人进行体检情况下，就发出体检证明书的医生。