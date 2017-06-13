12岁小女孩帮妈妈接生 亲手剪断弟弟脐带 国际新闻

美国一名12岁小女孩在医生的协助下，亲手帮妈妈接生、还剪断弟弟脐带，这一切都被爸爸在旁用镜头记录下来，照片与影片疯传，感动许多网友。

美国密西西比州地方媒体报导，当地一位12岁小女孩洁西德拉皮那（Jacee Dellapena）觉得自己太矮，看不到妈妈生弟弟的过程，伤心得哭了起来。没想到医生问洁西的妈妈：「何不就让她穿好手术服，然后进来帮妳接生？」一开始妈妈吓得连连拒绝：「什么？当然不行！」

但洁西兴奋地答应了，她穿上手术袍，在医生的帮助下小心地把婴儿从妈妈的产道拉出来，并帮忙剪断脐带。洁西说：「我真的帮忙接生弟弟、把他拉出来…这就像…哇…我以前玩过医生游戏，但这次是真的，我很紧张。」

洁西的妈妈蒂蒂卡拉威（Dede Carraway）表示，几年前她生产时，洁西就想进产房帮忙，但夫妇俩觉得女儿年纪太小不同意，这一胎已是这一家人计画的最后一个孩子，他们也觉得洁西够大、準备好了，才让她参与生产过程。

卡拉威说，生产时无痛分娩没有效，她痛得要死，但看着女儿接生新生儿的样子，痛苦就值得多了，「那时候看她的表情我都要哭了，我现在就想哭！真的是非常珍贵的时刻！」洁西也说，她原本觉得自己要搞砸了，「我那时很怕撕裂她的伤口或之类的，但这真是我人生中最棒的一刻！」

洁西的志愿是当兽医，但卡拉威说经过这次经验，女儿搞不好想改当妇产科医师了。