金正男大马遇害时 日媒称身怀51万钜款 国内新闻

（吉隆坡12日讯）日媒《朝新新闻》披露，金正男在大马被暗杀时，随身携带着12万美元（51万1806令吉）的钜款。

该报道称，金正男被暗杀前曾与一名身份不明的男子会面，并相信有关钜款和这神秘的会面之间存有某些联系。

根据日媒引述大马调查官员的谈话，金正男同父异母的弟弟兼朝鲜领导人金正恩可能也已经掌握到相关讯息。

此外，消息也称，并没有任何记录显示金正男曾在大马任何一家银行提出上述款项。报道指出，警方共在金正男身上，发现4捆纸钞，每捆有300张面值100美元的钞票，这些钞票都被装在一个黑袋中。

据报道，金正男被杀前曾在浮罗交怡与一名美籍中年男子会面，而该名男子被称为“居住在曼谷的韩裔美国人”。

“相信该名男子与美国情报机构有联系，在这之前，已多次与金正男会面。”

报道也指金正男是在今年2月9日，在浮罗交怡的一间酒店与该名美籍男子会面。

根据通讯社的消息，金正男的手提电脑曾被插入随身碟（USB），并有可能已被转移出大量的资料。

45岁的金正男是在今年2月13日于吉隆坡国际机场被两名女子暗杀，死于化学武器VX神经毒剂。