伊拉克被击毙IS成员为我公民 副揆：不会助运返遗体 国内新闻

(怡保12日讯)上周五在伊拉克与政府军发生冲突当场被击毙的当地别名为阿布阿富汗极端组织的‘伊斯兰国’成员，是我国公民莫哈末尼占。

副首相拿督斯里阿末扎希周一下午在峇眼拿督出席“2017年霹雳州农业企业家计划”活动后，在记者会上受媒体询及时，作出上述证实。

他说，根据警方接获的情报，在伊拉克摩苏尔市遭政府军击毙的“伊斯兰国”（IS）成员，就是我国公民莫哈末尼占。莫哈末尼占是继大马籍恐怖分子莫哈末万迪在叙利亚北部城市拉卡遭歼灭后，第二名来自我国被官方军击毙的恐怖分子。

他强调，若任何一方指来自大马的恐怖分子之死是殉教（mati syahid），我国政府也不会承认死者是一名烈士。

阿末扎希直言，政府不会协助将莫哈末尼占的遗体运返回国，因莫哈末尼占必须为自己加入“伊斯兰国”组织，及犯下的错误负责任，若其家属欲把遗体运回我国，就得自行联络其友人。

询及“伊斯兰国”在东南亚的影响愈来愈大，副首相指出，这并非受影响扩大或减少的问题，毕竟该组织的成员属国际性，恐怖组织“马来群岛战斗小组”（Khabah Nusantara）也属于其成员之一。

他续说，现在涉及其中的人士不仅有来自南菲律宾、大马、印尼及南泰国，也有来自南非及中东，以联合组织一个取代现有执政政府的集团。

他表示，无论是东南亚国家或世界各国都不曾认可“伊斯兰国”的做法，大马早前也已和菲律宾及印尼政府签署合作备忘录，共同抑制“伊斯兰国”组织在各自国家中扩大。