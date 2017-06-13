州政府发6执照批准信 甲养猪业看见春天 国内新闻

（马六甲12日讯）马六甲养猪业开始遇上春天！

阔别30年，马六甲州政府今日发出6张养猪执照批准信予6家符合废水处理及猪只数量规格的养猪场。

马华甲州行政议员兼马华甲州主席拿督林万锋宣布，该6封批准信是由马六甲州行政议会批准，并指示兽医局发出执照给这6家养猪场。

6家获得批准信的农场，分别是邱引煌农场、蔡德平农场（2张执照）、蔡有旺农场、伟利农场及益顺农场。

林万锋是与另一名州行政议员拿督赖明忠、马华马日丹那区会主席拿督李殿成、署理主席许光豪、巴也明光村长戴文福局绅、马六甲禽畜业公会顾问拿督李雅发及生猪组主任邱国钦等人的陪同下，移交批准信给业者。

林万锋：30养猪场不符标准

林万锋说，州行政议会是根据兽医局所提呈的报告来发出批准信给该6家符合标准的养猪场，获发批准信的养猪场业者可凭着该信到兽医局付费后，便能取得养猪执照，继续经营养猪场生意。

尽管如此，巴也明光仍有30家养猪场不符合标准，因此不获发出执照，林万锋呼吁此30家养猪场能够在30天内做出调整，以便获得执照。

林万锋也在会上感谢马华总会长拿督斯里廖中莱的协助，后者一直以来都在马六甲养猪场课题上给予意见及关注。

马六甲养猪业最后一次获得兽医局发出执照可追溯回80年代，之后30年便在无执照的情况下经营，间中也发生了2007年的毁猪事件，直到如今正式获得当局发出执照，可让遵守条规与指南的猪农们，名正言顺地经营养猪场。