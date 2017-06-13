若林氏替伊党背书后拒道歉 廖中莱：用选票教训火箭 国内新闻

（吉隆坡12日讯）马华总会长廖中莱向行动党秘书长林冠英和国会领袖林吉祥放话，如果拒绝为当初替伊斯兰党背书而欺骗华社一事道歉，那选民将会透过选票教训行动党。

他说，行动党过去不断替伊党包装，告诉华社后者要建立的是福利国而非伊斯兰教国。

“这个是大错特错的做法，为了让华社放下警惕的心。我们可以看到，行动党过去呼吁华社人民支持伊党。可是现在行动党却说断交，其实是逃避责任的做法。“

“我们要让华社知道，林吉祥和林冠英两父子应该做出道歉，华社可以等，看看什么时候他们才道歉；如果不道歉，我们知道怎么做，特别是华社，我们肯定会在大选的时候用选票教训行动党。“

“我们知道权利在人们的手中，最重要的是，不要把华社的选票当作是理所当然。”

廖中莱周一出席该党蕉赖区代表大会致词时，如此表示。出席者包括直辖区州联委会主席拿督姚长禄、妇女组主席黄素珠；蕉赖区会主席拿督沈永平、妇女组主席拿汀王欣怡和区团团长傅自刚。

为王心怡站台

廖中莱今日也为即将成为候选人的王心怡站台，呼吁蕉赖成立队伍去推动和备战大选，并承诺马华直辖区和党中央会全力协助。

他也证实王心怡已被纳入国阵蕉赖区候选人名单，不过媒体询及在行动党数届堡垒区上阵时，是否有信心缩减多数票时，廖中莱强调蕉赖马华要的是拿下蕉赖区国席，而不是要缩减多数票。