拦截2罗里扣捕司机 起获3千公斤糯米 北马新闻

（亚罗士打12日讯）罗里司机铤而走险，以每趟200令吉的酬劳，将糯米从泰国走私运入我国境内，被当局查获。

边境安全机构（AKSEM）周日分别在吉北2个不同的地点拦截2辆可疑的罗里，起获3000公斤的走私泰国顶级糯米，当场扣捕2名司机。

吉打边境安全机构指挥官凯里今天上午在一项新闻发布会上指出，该机构执法人员是在昨天（11日）下午4时左右在吉北甘榜朗刹前往樟仑，以及高岭前往樟仑的公路上分别截停2辆货柜罗里，并发现每辆罗里各载有300袋泰国顶级糯米，每包各50公斤，依据每公斤4令吉的市价，这批泰国顶级糯米的市价高达12万令吉。

他补充说，在这项行动中被逮捕的2名司机分别38岁及39岁，执法人员经过盘问后获悉司机是以每趟200令吉的酬劳，将糯米从泰国走私运入我国境内。

供应开斋节市场

他也相信这批糯米是趁开斋节来临期间供应给亚罗士打和吉打港口一带的市场。

他在受询时透露，这批走私糯米相信是由一个集团掌控，而罗里司机也试图以假车牌号码入境我国，这已经是这个月内起获的第2宗糯米走私案，上一宗是本月5日在吉打港口截停一辆载有296袋走私糯米的罗里。

他说，该机构针对此案将援引1994年稻米控制品法令第522项第20条文展开调查，涉案司机一旦罪成将面对每项控状最高2万5000令吉的罚款。