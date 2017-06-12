在炎热甲州对抗叙利亚 中拒提前别世杯 体育新闻

（马六甲13日讯）中国队将于周二在马六甲迎来和叙利亚队的世界杯亚洲区外围赛。除了伤病外，炎热、比赛场地的大叶草都是困扰球队的因素。积5分的中国男足毫无退路，要想留住出线希望，除了确保拿分，还得期盼竞争对手掉链子。

大马的高温天气一直是外国队所忌惮的，中国队同样如此，白天的温度基本在30度以上，下午太阳高照时甚至超过35度。下午天气炎热，到了晚上稍微凉爽一些；但气温大约还是在24、5度左右，并不是一个很好的比赛气候。

白天温度超30度

对于高温，中国队早有准备，球队集训就安排在广州，让队员首先适应东南亚的炎热气候，广州前几天的温度跟这里基本差不多。在广州训练结束，并打完一场热身赛后，中国立刻前往大马，首先在新山训练，直到周日来到马六甲。

伤病对中国队来说也是个问题，队长郑智的伤缺在某种程度上让球队的实力减少了很多，因为他一直是中国男足铁打核心。他的缺阵让教练组也不得不寻找其他办法，三个中场安排黄博文、吴曦和蒿俊闵？

大叶草场地考验

梅方也无法出场，里皮或许会考虑张琳芃和冯潇霆的中卫组合。其实在里皮的战术体系当中，冯潇霆和梅方一直都是首选中卫组合。前锋王永珀也受伤了，但他只是腿部肌肉拉伤，这两天一直在恢复，比赛之前肯定可以伤愈复出。大叶草是中国队到东南亚比赛时永远逃避不了的话题，球队13日同叙利亚队的比赛时就将在大叶草场地上进行，足球在这样的场地上的运行轨迹，以及运行速度跟平时他们适应的正常草坪都不太一样。

所以中国队在新山训练时特意选择大叶草的场地。球队总共在新山训练了4天，教练组特意让队员们找一找在大叶草地上踢球的感觉。通过这几天适应，队员们在这样的场地上比赛也基本上没有太大问题。队长受伤、天气炎热、场地不太理想都是困扰中国备战的因素，全队都知道比赛意义，所以已做好克难攻坚的准备，期望比赛结束后继续保持希望，不提前和世界杯说再见。

中国男足在东南亚共进行43场世界杯外围赛、亚洲杯、亚洲杯外围赛及亚运会正式比赛，共拿到32胜4平7负的成绩（胜率达到74.4%），世外赛13战11胜1平1负。中国也在东南亚进行过15场亚洲杯或者亚外赛，战绩是10胜3平2负。#

拼净胜球须等对手掉链子

看一下出线形势，除了中国要后3战至少拿7分，还得寄望其他对手掉链子，乌兹别克不能拿超过2分，韩国不能拿超过1分，叙利亚不能拿超过6分，中国才有望跟他们比拼净胜球。否则即便拿下3连胜，也拿不到一个同B组对手打附加赛的资格。

本轮比赛，一只脚已踏入2018世界杯的伊朗，想必不会放过拿3分机会，若取胜乌兹别克，他们将成为亚洲区首支晋级世界杯的球队。一旦伊朗无法赢球，那对中国来说无异于雪上加霜。一旦伊朗输球，那中国追赶乌兹的希望将化成泡影。

所以，此役结果对中国的出线形势有非常关键的影响，中国男足后3轮最少拿7分才有出线希望，但这已是在非常极致，一切都分毫不差的情况下才行得通。所以里皮说，后三战中国必须全胜，才有机会考虑其他极致的情况。

打叙利亚须拿3分除了士气上的提升和重树信心外，还有另外一层意义，那就是复仇，为主场耻辱性的输球复仇。但如果打叙利亚拿到1分，乌兹输给伊朗，中国还是会活着，非常苟且，但不管怎样确实还是会活着。A组最后一场，韩国将在客场挑战卡塔尔。如果韩国获胜，中国将失去追赶机会。若韩国不赢，中国还有在后两战与对手比较净胜球的机会，但希望非常渺茫。