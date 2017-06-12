大满贯单打15冠 纳达尔法网决赛全胜 体育新闻

（巴黎12日综合电）红土之王纳达尔6比2、6比3、6比1胜瑞士名将瓦林卡，延续法网决赛全胜纪录勇夺第10冠，这也是西班牙人第15座大满贯单打冠军，继续紧追18座大满贯的费德勒。

纳达尔成为公开赛时代首位在单个大满贯男单冠军数达到两位数的选手。澳洲名将玛格丽特考特在大满贯澳网女子单打获得11座冠军奖杯，保持女子的最高纪录。

他将在新世界排名中升至第2，创下自2014年10月以来的最高排名。穆雷保住第一，瓦林卡排名第三，去年法网夺冠的德约科维奇则掉到第4，这是他在2009年10月之后的最低排名。法网斩获第15座大满贯后，纳达尔超越名宿桑普拉斯，仅排在费德勒的18冠之后！纳达尔只有31岁，所以费德勒18冠的纪录还是有些“危险”，纳达尔追赶的脚步仍坚定！

本场比赛，纳达尔在数据全面压制瓦林卡，一发得分率高达83%，以往更多处于防守一方的他此役打得极具侵略和压迫性，全场轰出27个制胜分，取胜在情理之中。

组委别出心裁贺10冠

在赛后的颁奖仪式上，组委会精心设计一个巨大条幅，组委会在设计上别出心裁，将法网的赛事LOGO变成了“Bravo Rafa”和“10”的字样，以此来纪念纳达尔在法网的十冠伟业。纳达尔除了高举奖杯，还不忘口咬奖杯，喜悦之情溢于言表。

瓦林卡输得心服口服

颁奖礼上，纳达尔特意和叔叔托尼·纳达尔一起上台领奖，后者从小是他的教练，在今年年底将会正式退出侄子的教练团队。“如果没有叔叔，我就不会赢得10个奖杯。能在法网观众面前比赛是很大的荣幸。”

输球的瓦林卡表示心服口服。“拉法，我没什么好对你说的，你真的太棒了，”瓦林卡表达自己由衷的赞美，“你是一个很好的榜样，能和你比赛真的很荣幸。”