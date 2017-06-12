幼狮结束51年等待 英军再夺大赛冠军 体育新闻

（水原市12日综合电）凭借埃维顿前锋列文的破门，英格兰1比0战胜黑马委内瑞拉，史上首次赢得U20世青赛冠军，这是三狮军团自1966年赢得世界杯后首次在国际赛中夺冠。

英格兰幼狮不断创造历史，跻身四强后创造了1996年欧国杯以来的最佳战绩，此后9届大赛，三狮军团始终无法跻身四强，2008年甚至未能跻身欧洲杯决赛圈。

在半决赛逆转战胜意大利后，三狮军团首次跻身世青赛决赛，三狮军团此前在世青赛的最佳战绩是1981年的第四名以及1993年的第三名。首度跻身决赛，英格兰已经创造了历史。

决赛面对黑马委内瑞拉，英格兰依靠实力和运气笑到最后。打入唯一进球的列文及扑出点球、多次高接低挡的门将伍德曼成为头号功臣，委内瑞拉不仅罚丢点球，还击中一次门柱。

英格兰史上首次捧起了冠军，也成为史上第11支赢得世青赛冠军的球队。英格兰史上唯一夺冠是1966年本土世界杯，赢得世青赛冠军则是英格兰51年来首次赢得国际大赛冠军。

意大利点杀乌拉圭

在此前的季军战，意大利对乌拉圭120分钟内毫无建树。在点球决战中，意大利以4比1取胜，最终拿到季军；乌拉圭则排名第四。