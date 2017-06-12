75岁老妇苦等50多年 终申请获蓝身份证 国内新闻

（巴生12日讯）等了50多年，75岁老妇终于成功申请到蓝色身份证，让她难掩喜色地笑说：“可以到爱尔兰参加孙子的毕业典礼了！”。

75岁的胡秀琼虽然生于班达马兰新村，其7个兄弟姐妹都有蓝色身份证，但却只有她一人持红色身份证。胡秀琼在20多岁时，就开始申请蓝色身份证，但每次都因为资料问题和马来语掌握不强而失败。

胡秀琼甚至失败了将近8次，盼了数年，终于在第9次申请时，在民政党的协助下申请成功！

为了向胡秀琼稍来这好消息，民政党全国公共服务与投诉部副主任刘博文和巴生区部青年团团长张福发一众人等，今日还亲临胡秀琼住家进行拜访，给予这项惊喜，同时移交国民登记局批准信予胡秀琼。

胡秀琼从刘博文手中接到批准信的一刻，就忍不住开心地说：“终于可以自由出国，到爱尔兰参加孙子的毕业典礼。”胡秀琼的儿子蔡德成（44岁）还开心地表示，明日就要带母亲前往国民登记局办领蓝色身份证。

胡秀琼说，她的兄弟姐妹全都有蓝色身份证，唯独她没有。她说，以前申请时需考马来文，记得有次考官曾考她，手肘的马来文，她回答不出，结果申请失败。

她说，虽然失败多次，但她一直都不气馁，最后其儿子蔡德成去年往向民政党寻求协助，盼了1年，终于申请到蓝色身份证。

“假设又失败，我已经打算放弃，幸好最后成功了。”

她说，没蓝色身份证非常麻烦，出国都需申请临时护照。

“记得有次去澳门，遭海关刁难，旁人还投来异样的眼光，很可怕。至此以后，我有10年都不敢出国了。”

此外，今日拜访胡秀琼的民政党代表也包括前哥打阿南沙原任州议员拿督庄秀春、莎阿南区部主席张靖原、加蒲区部主席庄福明等。

内阁从宽处理申请 年龄限制降至60岁

刘博文指出，国民登记局是在本月5日发出批准信予胡秀琼，胡秀琼有了这批准信后，就可前往国民登记局办理蓝色身份证。

他指出，去年，经过民政党主席拿督斯里马袖强争取后，内阁终于答应从宽处理75岁和以上的长者申请蓝身份证的问题，随后又在今年把年龄限制降至60岁。

“官员考核申请者的马来文水平时，大约会出4、5题，有些问题还会很艰难，犹如常识比赛。但经过我们争取后，国民登记局答应把考题范围设在日常生活用语。”

张福发说，民政党巴生区部在2年前成立红身份证特别小组，专门协助红身份证者处理申请蓝身份证的问题。

“截至目前，我们已经成功处理了50宗案件。”