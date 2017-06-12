家属未缴足抵押金 老妇折腾20小时无进食 国内新闻

（新山12日讯）64岁妇女因心脏问题引起肺积水入住新山某私人医院，在进行肠内窥镜手术，家属在院方未明确告知要缴足医院抵押金方可施行手术的情况下，未及时到院缴付款项导致手术拖延，妇女也因此折腾近20小时无进食。

妇女黄女士的儿子杨子安（34岁，商人）昨日在脸书贴文分享母亲在医院的经历，文中透露“是医院行政部门和部门之间的不协调导致不愉快事件”，他希望院方日后能改善行政和作业方式，避免类似事件再次发生。

杨子安今日受访时指出，母亲是于本月3日，因心脏问题引起肺积水入住医院，隔天医生发现母亲红血球下降，担心是肠胃出血，因此将母亲转入加护病房，连续3天进行输血，红血球上升后再安排肠胃科医生进行内窥镜手术。

他说，母亲一入院后，他们即刻缴付5000令吉抵押金，院方在本月7日再次要求增加5000令吉抵押金，当时收取抵押金的部门职员告知，该部门开放到晚上9时，因此其妻子在当天中午就已缴付该笔款项。

他续说，母亲在本月8日转入普通病房，因母亲自住院后体重严重下降，身体异常虚弱又发高烧，他担心母亲身体状况不佳不能承受手术，因此多番向肠胃科医生咨询进行内窥镜手术的细节。

“由于肠内窥镜手术需要吃泻药，我担心母亲会有生命危险，因此最后决定让她先照胃，在本月9日进行的内窥镜检查胃，没发现胃出血，因此和医生商量后决定隔天一早就照肠。”

他指当天晚上6时后，母亲就已经不能进食，没吊点滴也必须吃泻药，期间还需饮用3公升的水，晚上8时后开始上厕所，直到晚上11时才能好好上床休息。

他说，本月10日早上7时55分，他接到院方通知指家属所支付的抵押金不足，需再缴足7000令吉抵押金方可施行手术，当时院方并未明确告知，要缴足医院抵押金方可施行手术，他因事忙而未赶往医院付钱。

他说，在10日中午12时14分，他再次接到院方来电通知有关抵押金一事，才发觉原订上午8时要动手术的母亲，还在病房里尚未照内窥镜，因此气得破口大骂，手术最终在当天下午2时才进行。

“在该手术进行前，母亲也没进食近20小时，手术在前一天已经确定好，当时他们就应通知我加缴抵押金一事。”

他说，据他后来向院方了解，知道收取抵押金部门和照内窥镜部门的职员，是每天早上才会进行沟通，并得到当天要动手术病人的资料。当发现病人的抵押金不足时，事已晚矣！他相信类似母亲的个案一定时常会发生。

他说，目前母亲安好，将于这两天出院，这几天医疗费用逾2万令吉。他贴文的用意不是为了讨伐医院和要求院方道歉，最重要的目的是医院以后可以改善行政和作业方式，避免类似事件再次的发生。

“还有希望医院能更人性化处理问题，不单只是照着标准作业程序在做事！每个行业都以赚钱利益为目标，但是应该要有商业道德，医院更应该还要有医德！”

院方需了解事故才回应

该院女发言人指出，院方需在了解这起事故的发生经过后，才可以对外做出回应。

她说，该院为私人医院，在一般非紧急情况下需缴清抵押金，院方才为病人施手术，这是正常的作业标准。

“但在一些紧急情况下，或病人送入紧急部门时，院方接受在病人家属未能及时缴清抵押金时，能以担保人身分签署担保文件后，院方就可以进行手术。