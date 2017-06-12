开漳圣王文化讲座会 姓总动员43代表参加 国内新闻

（吉隆坡12日讯）第2届马来西亚开漳圣王文化讲座会邀得马来西亚华人姓氏总会（姓总）俯允联办，并且将动员全国43姓氏代表参加。

姓总是日前在会长拿督林家仪博士的率领下到访隆雪陈氏书院，与书院董理事就上述文化讲座进行交流时，作出上述决定。随团到访的有姓总总财政何炳强、副总秘书林纪顺、副外交萧金汉及执行秘书张明生。参与交流的人士包括华总副总秘书拿督陈耀星博士及马来西亚族谱中心创办人黄循营。

开漳圣王文化讲座会是隆雪陈氏书院宗亲会“三喜联庆”的活动之一，另二喜为院庆121周年及书院修复完工。

“三喜联庆”大会主席陈瑞悊在交流会上指出，开漳圣王陈元光之光，非陈姓一姓所有。学者研究得出定论，指陈元光开垦福建漳州所产生的开漳圣王文化不仅是漳州的精神财富，而是随着他所带来的87姓将士后裔在开发台湾地区、开发东南亚各国的过程中传播到了海外，成为维系宗祖国与海外侨胞的重要精神纽带。

据史载，在1340多年前的唐朝期间，陈元光随其父陈政率领精锐团队从河南固始县南下漳州开垦，首批有3700多人。第二批团队部将有1万多人，由87姓氏组成，他们历尽千难万险，开发泉州与潮州，在这块南蛮之地开垦建设，播种文明，教化民众，使得方圆数千里的土地成为一片人间乐土。

陈瑞悊说，根据学者，福建3800多万人口的数以万计姓氏族谱中，发现大部分姓氏源于中原，随陈氏父子入闽的后裔有数百万之众，如陈、张、李、王、吴、蔡、杨、郑、谢、郭、曹、周、廖、庄、苏、何、高、沈、卢、孙、付、黄、薛、韩等20多种姓氏。

姓总会长林家仪表示，团结及凝聚各姓氏同胞是姓总的宗旨之一，能够吸引及凝聚同胞的项目如圣王陈元光文化讲座会，是一个难得的平台，其跨越一姓的意义非常值得推广。是以，该总会将派出43姓代表出席，以表支持和鼓舞。

开漳圣王文化讲座会将在7月16日上午11时在陆佑路中国小学感恩讲堂举行，主讲人为汤漳平教授、王琛发博士、陈志平督学、陈亚才学士及陈钟辉，主持人为陈明发博士。讲座会由隆雪陈氏书院主催、马来西亚陈氏书院及姓总联办，入场免费。询问电话：03—2078 1461。