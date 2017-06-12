仍剩2通道楼梯未衔接 八爪鱼天桥料8月杪竣工 北马新闻

（槟城12日讯）光大八爪鱼天桥翻新工程进行至今已超过2年，至今依然还剩下2个通道楼梯未衔接，其中1个通道楼梯正在打地基，距离竣工时间只剩下2个月时间。

工程火速进行

较早前，槟州首长在巡视天桥工程进度后，有促承包商在8月杪前完成提升工程，该承包商也指工程正火速进行，预计整项工程可在8月杪竣工启用。本报记者今日走访该八爪鱼天桥勘查进展程度，目前位于林萃龙医生路的两个通道已可使用，至于手扶梯与电梯已安装完毕，只是还未正式启用。同时，现场也有多名建筑工人正在施工。

据记者所见，该工程目前还剩下2个通道楼梯还未衔接。由于这项天桥翻新工程迟迟未完工，不时有游客面对过马路的不便而投诉很不方便。据在天桥附近商店工作逾10年的杨年蓉向记者披露，游客经常投诉交通很不方便，特别是在分岔路口，没有交通灯情况下，要越过马路很难。

此外，原本在天桥下的垃圾桶也不见了，以致游客随意乱丢垃圾，环境变得很不卫生。她认为，在把原本的天桥拆除后，理应尽快完成工程，好让公众或游客都感到方便。

另外，一名附近商店的员工表示，在天桥还未拆除前，每天都有很多游客使用天桥，尤其是在周末时间人潮更多。但在进行提升工程后，游客被迫穿越马路，是件十分危险的。

他也表示，该处每天都有建筑工人在施工，只是都在不同的地方施工。