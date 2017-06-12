方森源兼二职陷两难 退出锺灵董事部 北马新闻

（槟城12日讯）随着锺灵4组织及2名个人董事于较早前相继呈辞退出董事会之后，槟城锺灵校友会总务方森源也于日前呈上辞退信予董事会，决定退出该会以便可专注于校友会及百年校庆事务。

方森源于今日在接受《光华日报》记者电访时坦言，作为校友会总务及董事会成员之一，身兼两职之际难免会出现两难及尴尬的状况，所以在面对沉重的压力下，决定退出董事部。他直言，未来将会专注于校友会的事务上，而目前则是忙于世界锺灵校友会嘉年华会。

他也坦言，近日确实有不少校友向他询问关于多名董事辞退风波的事宜，不过希望此风波不会影响校友的心情以及对于母校的热爱。锺灵三校董事会是由70名董事所组成，当中除了个人董事以外，董事会也要求锺灵组织代表进入董事会，以听取更多方面的声音。

不过，较早前董事会因为“锺灵发展大蓝图”出现意见分歧，锺灵4组织即槟城锺灵校友会、威省锺灵校友会、北海锺灵家教协会及槟城锺灵家教协会共同呈辞退出董事会；而相关组织的其中一名代表，即北海锺灵家教协会主席拿督方炎华，而另一名辞退的个人董事则为陈超伟。

郭显荣：忙百年校庆暂不发言

此外，针对两周之后即将展开的锺灵三校董事会改选，是否会因为此次的董事辞退风波而受影响一事，该董事会主席拿督郭显荣在接受本报电访时坦言，由于目前正忙于百年校庆系列活动，所以他暂不谈论此事。接着，郭显荣希望大家可高高兴兴的参与锺灵百年校庆的活动，因为这是在庆祝锺灵走过百年直至今日所取得的成就。