国阵策略通讯团队 12要点批“槟将成失败州？” 北马新闻

（槟城12日讯）隶属布城的国阵策略通讯团队“越过”槟国阵团队，周日亲自出手发出“12要点”文告，直批“槟城将成为一个失败的州属？”，有关文告原文如下：

1.槟首长林冠英确认槟州政府年度行政开销每年都不断增加，达到比 2008年高500％，但是我们上周所提出的问题他都没有给予满意的答案，反而狡辩意图转移视线。

2.为避免任何疑问，我们就以较直接方式重复提问，只需要回答是或不是就可以了。

3.自2008年行动党接管槟州以来，槟州政府已出售或交易了至少价值 370亿令吉州政府土地、土地权和资产，这是真的吗？如果林冠英有意确认或想争辩，我们很乐意提供这些交易的列表。

4.槟城行政议员曹观友去年说可以被出售的州政府的土地已经剩下不多了，是真的吗？

5.槟州交通大蓝图计划的成本是否真的如曹观友所说，已经由去年的270亿令吉激增至460亿令吉了？

6.槟城州政府是否会如曹观友去年7月在《The Edge》的访问中所说，会向银行举债来应付从 270亿令吉提高至460亿令吉，激增190亿令吉的成本差额？曹观友那时被引述说，槟州政府不得不寻求银行贷款来抵销超出的建设成本。

7.槟城政府近期将州政府的 6.9亿令吉的储备金以紧急贷款的方式转拨给近年来利润下跌了80％ 州政府所有的槟城发展机构（PDC），以及3000万令吉的款项给槟城水供机构（PBA）？

8.凭透明度和问责制，这些问题对槟城的未来及槟州人民有密切的关系。

9.如果以上答案都是肯定的，那么它显示出槟城及槟城人民的未来暗淡无光。

10.这显示槟州未来情况，槟州政府年度行政开销已提高500％，剩下很少的土地可出售来撑起开销，还计划举债数十亿令吉来支付一项建设成本已激增至460亿令吉的庞大项目。至于这项目在未来是否会有盈利还是未知数，因为大多数公共交通项目都是亏本的。

11.为增加收入，槟州政府过去3年调涨了门牌税及地税、调涨了每月停车费率、调涨水费 4次、水源保护附加费涨了一倍、调涨了没有承建廉价屋的发展商的罚款，以及各项市政违法罚款。

12.这都显示出槟城将成为破产和失败的州属，而人民将受到冲击因为要帮政府承担，因而将会进一步的调高收费、罚款、州政府税务和水费。