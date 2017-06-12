【太子道卖地事件】卢界燊：条件性公开会议记录 槟政府图掩盖过失 北马新闻

（槟城12日讯）槟州民政党青年团代团长卢界燊指出，行动党槟州政府有条件性的公开太子道卖地会议记录是懦弱行为，这尝试掩盖他们的过失。

他指出，对于行动党槟州政府就他日前要州政府解密首长机构会议记录的言论作出的回应，以及他们对于首长机构法令的诠释感到很惊讶。他认为，这严重提高人民对行动党槟州政府在太子道这未经过公开招标出售地段事件的可疑度。到底后面还有隐瞒什么的？

在太子道卖地事件上，解密首长机构会议记录才能清楚的显示这决定是由董事部或委员会的决定，这也将直接的证明，卖地这决定不是“一个人”的决定。

“然而，行动党槟州政府拒绝解密并设定3大条件，才公开首长机构会议记录，这只能证明，卖地事件真的是一个人的决定。行动党槟州政府有条件性的公开会议记录是一个懦弱的行为，尝试掩盖他们的过失。”

行动党槟州政府应该以实际行动和证据证明“猫政策”或理念未死，尚未被埋葬。“我今天再给予行动党槟州政府24小时的解密时限，并停止这种懦弱的行为”。