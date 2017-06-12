本周持续摄氏33度 半岛气温热 北马新闻

（槟城12日讯）热气逼人来，本周内的半岛气温，持续高达摄氏33度！

大马气象局提醒，受到西南季候风影响，下来一周之内的我国半岛气温直逼火焰山，从6月12日（星期一）至6月18日（星期日），半岛各州的气候都会来到摄氏33度高温。值得注意的是，一些地区间中会带来阵雨。但在白天，气温仍然飙升到摄氏33度之间。

槟周三和周四料有阵雨

在槟城，气象局预测本周三及周四这两天会有阵雨，但气温依旧维持在摄氏25至33度之间。之后从周五到周日一连3天，白天都是艳阳高照，热气逼人来。气象局指出，西南季候风是在今年5月17日登录我国，导致半岛气温攀升，雨量稀少，高温气候预计将持续到今年9月。而在东马的沙巴及砂拉越，雨量则比半岛多。

余添山：多喝水 勿在艳阳下激烈运动

执业医生拿督余添山受访时提醒民众，天气热，多喝水，不要在艳阳下做激烈运动，以免脱水而中暑！

他说，最近天气非常热，确实容易让人生病，民众一定要多喝水、多排尿，才能降低体温及减少病毒感染。他提醒，最好的饮料是煮过的白开水，不加糖、不加盐，也可以喝茶解热。也要注意的是，别吃得太饱而引起消化不良,导致肠胃受到病毒感染。“适当的运动还是需要的，民众可以选择在室内，或在林荫树下运动”。