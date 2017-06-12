【槟行动党日落洞国会联委会筹款晚宴】林冠英：若槟欠债最少算失败 欠钱最多州属该如何称呼 北马新闻

（槟城12日讯）火箭3巨头全力反击国阵策略队的“槟城将成失败州”论调，行动党全国秘书长林冠英更反讥积欠中央政府债务最少的槟州也算失败，那该如何称呼欠钱最多的州属？

曹观友：随时可“打支票”还清债务

槟行动党主席曹观友更说，槟州积欠中央的债务约6400万令吉，是全马欠钱最少州属。只要州政府愿意，随时可于周二“打一张支票”，便可一次过清还，对州财政毫发无伤。曹观友也大胆放话，要验证槟州失败与否，国阵只要即刻宣布解散国会、启动大选，让人民投票取决“谁做州政府”，自能验出真章。

隶属布城的国阵策略通讯团队周日发文告，列出12点直批槟州政府行政开销比2008年时暴增500%，上台以来不断卖地，现剩下土地所剩无几等，直评槟州将成失败州属。

林冠英周日出席槟行动党日落洞国会联委会筹款晚宴时说，感受到曹观友和槟房屋委员会主席佳日星的怒气。槟州倘要清还债务，本身摇一个电话给州财政司，于周二“按一按”就能完全过账。

“但我们就是不要还，要留一点点（债务）在那边，这样才能继续跟中央政府讨钱。不然，他说你（州政府）都能还完，为什么还要给你啊？”

林冠英反讽国阵策略局“出招”，可见全国大选将至，所以无中生有的谎言攻势已飞来飞去。国阵强打槟州失败，于本身看来是已“走投无路”了。“槟州欠债最少。那一州欠最多？那就是首相拿督斯里纳吉选区所属的彭亨！如果我们也叫失败，那欠最多的该如何称呼？”

他举出槟州政府过去9年政绩，一一驳斥国阵策略局文宣。2008年初执政时，槟国阵送来“大礼”，便是一个破产的威省市政局，但火箭主导的州政府，一年便转亏为盈。

然而，布城国阵宣传局亲自发动攻势，似乎已触动槟火箭“神经”，无论林冠英、曹观友和佳日星，都说一些媒体将在选举将至，会对火箭不友善，要求人民关注火箭领袖发表的文告和党宣传机器。曹观友更要求公众勿完全相信社交媒体言论，避免误信假新闻。看来，行动党在来届全国大选，其宣传策略重心将侧重任用自己宣传机器。

林吉祥：南北夹攻直捣布城

行动党国会反对党领袖林吉祥也反击国阵的槟州是失败州言论，强调本身30年前已说明，必须将槟州列作大选“前线州”，其他州都可败惟有槟州不能败。

纵然槟州直到308全国大选，方能改朝换代功成，但来届全国大选，火箭要将柔佛也列前线州，南北夹攻、直捣布城。他也提出柔佛居銮国会议员刘镇东往开斋市集派蜜枣被人阻拦动粗事件，甚至引发青体部长凯里、土著团结党主席丹斯里慕尤丁也谴责暴徒行为。他说，全国大选将至，任何政党都不应纵容极端行为，所有政党都需力保大马继续走向中庸路线。

林冠英：接受敦马对抗国阵

希望联盟首相人选，一直是坊间热议焦点。林吉祥直言，希联不会公布其首相人选，只有希联真能在全国大选取得胜利，成员党才会取其共识，作出决定。

“目前最重要的是希联团结一致，取得胜利”。不过，林冠英则呼吁人民，接受土团党主席丹斯里慕尤丁建议，让土团党总裁敦马哈迪在来届全国大选中，在希联对抗国阵上扮演“主要角色”（Major role）。

林冠英则在较后致词时强调，公正党实权领袖拿督斯里安华仍是希联首相人选。但安华仍在狱中，需要人在狱外者继续奋斗。火箭将与土团党合作，让敦马扮演推翻国阵的要角。

佳日星：无法忍受失真言论

槟房屋委员会主席佳日星说，不要逼我变身“绿巨人”！

佳日星挑战国阵策略局与其辩论，看槟州是否真是失败州。他坦言对此文告非常愤怒，怒气升高到连太太都一直责骂自己说：“请不要像个绿巨人”。他强调自己是求真者，每次面对失真数据言论都无法忍受，会即时火冒三丈，连太太都受不了。

会上，双溪槟榔州议员林秀琴指责国阵议员常出口不逊，尤其发表贬低女性言论，像发表女人邋遢就能自保的联邦直辖区部长东姑安南，就该被丢进洗衣机，用洗衣剂来洗干净。另外，槟旅游委员会主席罗兴强则在会上报告其过去9年，作为峇都兰樟州议员，为当地选民服务的表现记录。