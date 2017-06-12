曹观友致函查哈拉 要求列出中央拨款清单 Uncategorized

（槟城12日讯）槟州政府大反击布城国阵资略局“槟州失败论”，槟地方政府主席曹观友致函予槟反对党领袖拿督查哈拉，要求列出中央政府过去8年拨款清单，是否真有反对党所说的308亿令吉。

同时，他挑战说假设中央政府愿批准槟州交通大蓝图计划，州政府乐意将计划让予中央政府进行。“看来大选是要到了，他们（槟反对党）都睡醒了，甚至有年轻小伙子，不是每天记者会就是发表文告，也在州议会里攻击州政府。”

他指出，国阵策略局指责槟州政府卖地，还要向中国进出口银行借贷。但中央政府至今未批准槟州交通大蓝图。假设国阵愿意落实其竞选宣言，州政府乐意将交通大蓝图计划交给中央。“实际上，中央政府在建造第二大桥时，也曾向中国借贷20多亿令吉。”

他说，查哈拉在5月休会的州议会上，提及中央政府过去8年，拨款槟州政府308亿令吉。因此，他致函查哈拉，要求中央拨款清单，以确定308亿令吉拨款去向，款项数额是否属实。他也强调，反对党经常批评槟州一雨成灾，州政府治水不力。国阵则拨款槟州20亿4000万令吉治水。

但他说本身作为槟州治水委员会主席，可轻易从水利灌溉局取得数据。依数据资料，在第9、第10及第11大马计划下，中央拨予州政府治水拨款共14亿令吉。“但州政府至今实际拿到的只有3亿令吉，不到30%。虽然其他拨款可在每5年的大马计划定下的工程中下放，但会有多少下放，仍是未知数。”

所以他要求查哈拉列出清单，并揶揄国阵常提供错误数据，不可尽信。