砂退出大马旅游局 州首长署宣布即时生效 国内新闻

（吉隆坡12日讯）砂拉越州政府宣布，砂州代表将退出大马旅游局，即时生效。

砂州首长署今日发布文告宣布这项决定。同时砂州首长拿督阿邦佐哈里也在其推特宣布从大马旅游局撤出砂州代表的决定。

根据文告，砂州政府认为，砂州代表没必要参与大马旅游局，因为这与砂拉越旅游局的职务与角色重叠。

由于砂州政府的这项决定，凑巧发生在砂州旅游部长阿都卡林及旅游部长纳兹里就旅游税课题产生矛盾之后，因此令人怀疑砂州政府的这项决定，是否与旅游税有关。

旅游税在上一季国会通过后，纳兹里宣布在今年7月1月落实。

早前，旅游及文化部长拿督斯里纳兹里和砂州旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林就旅游税课题上产生矛盾。

阿都卡林不解为何联邦政府没有咨询砂州政府就征税。对此，纳兹里则认为，阿都卡林不懂装懂，并强调收税为联邦政府的权利，国会通过的法令，砂拉越和沙巴也必须向联邦政府缴税，更促请阿都卡林找他商量。

阿都卡林昨日在砂州出席派发什锦粥活动时澄清，他并非对抗联邦政府，只是希望能在收税前咨询砂州政府。

他强调，东马砂州签署的1963年大马契约阐明，旅游事项没有列入联邦宪法、砂州宪法及共同事务表内，换言之就是“未加说明项目”，联邦和州政府必须重新商讨。

纳兹里：不含个人问题 仍会推广砂州旅游

（布城12日讯）砂拉越州政府首长办公室决定从大马旅游局撤出代表的决定，文化与旅游部长拿督斯里纳兹里表示欢迎，并表示砂州政府的决定与他在今年1月的决定如出一辙。

他接受本报访问时表示，他发现砂拉越旅游局与砂州大马旅游局办公室在推广砂拉越旅游的工作出现重叠，因此他于今年一月决定关闭砂州大马旅游局办公室。

“今天首长办公室的决定与我当初的决定是一致，因此我深表欢迎。”

询及砂拉越州政府的决定会否影响中央政府与砂拉越州政府的关系，纳兹里表示，他在这件事情上不含个人问题，他依然会推广砂拉越的旅游。

“我是中央部长，砂拉越是马来西亚的一部分，不管砂拉越州政府有没有委派代表加入大马旅游局，我依然会致力推广砂拉越的旅游。”

他也否认砂州政府的决定是与旅游税有关。