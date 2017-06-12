截至6月初 槟8华小校长职未填补 北马新闻

报道：李秋缘

（槟城12日讯）截至6月初，槟州仍有8所国民型小学校长一职未填补，接下来还有8名校长即将退休，但是在6月30日开课的“全国教育领导者专业资格课程”（NPQEL）中，只有7名槟州的副校长及课务主任报读，无人掌校的情况或还无法解决。

槟岛国民型小学频面对无人掌校的情况，尽管多名校长调职至不同学校掌校，但是远远无法追上校长退休的人数，因此部分学校高喊“我要校长”。目前，共有8所学校无人掌校，分别是：共和小学、丽泽A校、丽泽分校、明新小学、培华小学、振华小学、直落巴巷育华小学及光华小学。

共和小学校长廖合兴于3月份退休、丽泽A校校长李思蓓是调职至公民二校填补已退休的黄丽贞、丽泽分校校长林涛祥于2月份退休、明新小学校长曾福来于5月份退休、培华小学校长杨亚良调职至浮罗山背大同小学、振华小学吴泉成功于5月退休、直落巴巷育华小学校长林福春调职，以及光华小学校长陈冰心选择在今年提早退休。

有鉴于此，上述8所学校校长一职至今还未填补。要担任校长一职，除了通过一贯的等级升值，教育部更鼓励现任副校长及课务主任报读NPQEL，以培训出更多校长人才。据教育部规定，申请报读NPQEL的教师需先通过面试，才能参与5个月的课程，而这文凭优先开放予副校长及课务主任申请，课程内容是围绕行政及领导，每年有2次开放报读。

不过，根据消息指出，即将在6月30日开课的NPQEL，槟州有7名副校长及课务主任参与，分别是来自时中分校、韩江小学、柑仔园修道院小学、北海光华小学、光华小学、敬群小学及慕义总校，只要他们顺利完成5个月课程后，有机会升职担任校长及填补校长空缺。

但是，除了8间学校无人掌校多时，接下来还有8名校长将退休，分别是：恒毅小学校长庄丽燕（6月25日）、韩江小学陈嵘和（6月30日）、励智小学黄秉河（7月28日）、启智小学林秀殷（8月16日）、文开小学曾宝甄（10月27日）、北海光华小学林洛瑢（11月1日）、华都村小学司徒秀鸾（11月11日）及金星小学许瑶丹（11月15日）。

有鉴于此，随着7名副校长及课务主任完成NPQEL课程后，仍无法填补槟城校长空缺的情况，相信一些学校仍会出现无人掌校的情况。

至6月初未填补校长的学校：

1.共和小学

2.丽泽A校

3.丽泽分校

4.明新小学

5.培华小学

6.振华小学

7.直落巴巷育华小学

8.光华小学

2017年退休校长：

1.浮罗山背育才小学：王联兴（1月2日；已填补：黄宝玲）

2.启新小学：秦郡卿（1月23日；已填补：陈秀凤）

3.丽泽分校：林涛祥（2月20日；从缺）

4.公民二校：黄丽贞（3月1日；已填补：李思蓓）

5.共和小学：廖合兴（3月1日；从缺）

6.汉民小学：姚彬尹（3月25日；已填补：朱仲嘉）

7.光华小学：陈冰心（4月19日；从缺）

8.振华小学：吴泉成（4月22日；从缺）

9.明新小学：曾福来（5月6日；从缺）

10.恒毅小学：庄丽燕（6月25日）

11.韩江小学：陈嵘和（6月30日）

12.励智小学：黄秉河（7月28日）

13.启智小学：林秀殷（8月16日）

14.文开小学：曾宝甄（10月27日）

15.北海光华小学：林洛瑢（11月1日）

16.华都村小学：司徒秀鸾（11月11日）

17.金星小学：许瑶丹（11月15日）