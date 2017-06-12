慧音社敬老慈幼慈善宴 700义工照亮晚会 逾3000人手牵手-给爱 大城小镇

报道：曾丝苛

摄影：董坤铭

（槟城12日讯）700名义工以身体力行的义举，照亮了槟城慧音社主办的“第37届敬老慈幼慈善晚会”，让逾3000人共襄盛举的慈善晚宴，体现慈善活动的意义。义工不仅搀扶行动缓慢的老年人及小孩，手推坐在轮椅的行动不便者，有者还为无法握勺进食的老人喂食，场面温馨动人。

一个活动的促成，背后需许多人推动。除了事前的筹备颇费一番心血，进行期间也需大量人力，活动才能顺利办成。慧音社配合成立44周年纪念，于周日在槟州国际会展中心（sPICE）举行主题为“手牵手-给爱”的“第37届敬老慈幼慈善晚会”，活动得以顺利举行，台前幕后的每位义工功不可没。

700名男女老少的义工齐心协力、以无私奉献的精神落力付出，完成岗内工作。从活动策划的负责人、进行筹备工作的筹委们、事前准备的布置团队，到当晚的所有义工，包括台上的表演者、司仪等，台下招待员、摄影等，场外交通组等，都各尽其责，忙得不可开交。

从sPICE大门驶入停车场，以及走往会场的地方，一路可见交通组的义工在站岗为来宾指路，细心引导他们通往会场。全场共有330桌的出席者，宴请来自槟威两地共36个慈善团体，逾1000名孤寡老人及身患病障的朋友，前来与大家共度欢乐且温馨的夜晚，让他们感受到爱与温暖。

晚会一开场，数十名义工呈献活力十足的“青春修炼手册”团康舞蹈、献唱主题曲“手牵手”等，现场鼓掌声不断。随后，一众嘉宾切喜糕为晚会掀序幕。晚会以全素食招待，来宾享用晚餐之余，也可一边欣赏该社准备的多项精彩节目表演，包括西乐合奏、舞蹈表演、合唱等。

筹募餐席达标 庄耿康特别献唱

此外，慧音社社长庄耿康也因大会在筹募餐席上达标，特别献唱“天伦歌”。晚会共筹获约60万令吉款项，共分成3份，其中2万500令吉捐献予40个慈善团体，另2份则分别用于晚会开销，以及拨给该社慈幼义学园充教育基金。

出席嘉宾，包括槟州华人大会堂主席拿督许廷炎、槟州港务局主席拿督陈德钦、慧音社社务顾问拿督斯里谢宽泰、拿督黎兆荣、庄舒碧、名誉社长丁福华、副社长程福隆、彭春松、总务黄恒翔等。

受邀人士满心期待

身为如此庞大义工的团队的其中一员，能够身体力行成就一个如此大型的慈善晚会，义工们都兴奋地表示感到很荣幸和感恩。

晚会负责人兼慧音社副总务林唐欣（52岁）受访时指出，单是交通组义工就多达165名，加上表演者、招待员，和其他小组，一共有大约700名义工在现场协助。他从第1届参与至今，唯间中因在新加坡念书和工作，而缺席了5年。当他联络各单位，邀请他们出席的时候，可以看到他们（受邀人士）都很期待。

传递温暖欢喜奉行

“为了这次晚会特地请假，绝对值得。我从8年前开始来当义工，能够身体力行关怀社会的不幸人士，和他们交流、传达温暖给他们，可说是欢喜奉行”。”

帮助孤老回馈社会

“这项晚会是一个可以持续性回馈社会，帮助孤寡老人以及病障者的方式。16年前第一次参与义工团队时，是以学生的身份参与演出，后来也有当过招待员，为老人、小孩们服务。今年就荣幸成了节目司仪之一。”

领年轻人一起付出

“从第1届开始参与到现在，可说是越做越起劲，能够通过这样的晚会传播爱心，也感染和带领年轻人一起为社会人士付出，真的很温馨。”

帮助别人心里开心

“2013年那年，通过同事介绍开始来这里帮忙，我觉得能帮助到别人，自己也开心。我本身也学习到很多事务，包括如何有效地维持秩序、确保来宾，尤其是老年人，可以安全地上、下车，还有如何与一些停在预留停车位的车主沟通。”

庄耿康：用行动抚慰弱势群

慧音社社长拿督庄耿康在开幕仪式上致词时指出，敬老慈幼慈善晚会以爱心传递关怀，用行动抚慰弱势群体，自1981年首办至今已来到第37届，场面一年比一年盛大，动用的人力也越来越多。

尽管经济低迷，该社面对沉重的经费压力，但是在大家同心协力筹办下，晚会依然如期举行。“所谓人多好做事，众志可成城，既然滴水也能汇聚成江海，那么结合更多人力和财力来扶持，我们坚信，一旦拥有足够的能力，我们一定能把慈善事业做得更好。”

他说，佛法中有提到“上报四重恩，下济三途苦”，因此大家做人需时怀感恩心，时时为他人着想，常常做利益众生的事。

他提及，晚会受惠的慈善团体从当初4个，增加到今年的40个；出席人数从500人，增加到3000人，可见一年比一年更进步，受惠的人士一年比一年更多。

黄汉伟：医疗制度须再提升

槟州首席部长的代表黄汉伟州议员致词时呼吁大家除了要照顾自己家里的老人及小孩，也要多关怀社会各角落的老人及小孩。另外，他也强调槟州的医疗制度必须再提升。

他指出，随着人均寿命越来越长，乐龄人士逐年增加，目前槟城中央医院面对相当大的医疗压力。而位于浮罗山背的政府医院目前仅有81个床位，不足以面对病患需求。为此，他建议联邦政府重新推动这个已谈了许久的计划，在西南区兴建新医院，同时提升浮罗山背的政府医院的医疗设施，以分担以及纾缓槟城医院所承受的压力。

受惠团体：

1. 阿尔玛特别教育小学

2. 圣尼古拉盲童院

3. 马来西亚盲人公会槟城分会

4. 槟城保护儿童协会

5. 拉玛吉士南印度孤儿院

6. 圣依仕孤儿院

7. 联邦特别教育小学

8. 槟州残障人协会

9. 槟城残障职业辅导协会

10. 济世之家

11. 槟城特殊儿童中心

12. 伊甸残障服务中心

13. 痉挛儿童学院

14. 北海迟钝儿童中心

15. 馨阳残障中心

16. 大山脚怡然精舍残障儿童收留协会

17. 槟城迟钝儿童学校

18. 姑娘堂安老院

19. 槟榔屿病老院

20. 檀香福利晚晴苑(槟城)

21. 湖内恩惠爱老院

22. 槟城银禧老人院

23. 威中峇东丁宜安老院

24. 阳光普照世家

25. 哈登特别教育小学

26. 救世军儿童院

27. 槟城阳光慈善之家

28. 桑儿童之家

29. 槟城佛学院乐龄之家

30. 善心残障儿童福利中心

31. 如意之家（儿童之家）

32. 槟城白拐杖协会

33. 爱心残障服务中心

34. 槟城盲人福利协会

35. 菩提馨园

36. 升旗山亚依淡义务消防拯救队

37. 恒毅国民型中学（舞蹈团）

38. 菩提国民型中学（舞蹈团）

39. 紧急槟城区

40. 马来西亚佛教青年总会槟州“护法行”筹委会