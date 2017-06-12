林雅诗+华人市长=马华救命符？

文：吴嘉豪

马华立刻针对林雅诗事件表态，谴责这名港星之余，又能借着这起事件，与全国总警长建议禁止林雅诗入境的论调一致，彰显政党与警方合作的模范。

可惜，来届大选已经近在眉睫，对华社说的承认统考的“一里路”，华社只看到马华想着“一带一路”。与其在中资课题和行动党吵得没完没了，不如以执政党的身份，在当前有限的话语权环境下，为华社做实际性的事情。马华指外国人制造假新闻是错误的行为，华裔选民想请教马华，独立至今，教育部的华文师资数据是错误的，为何马华不去更正？

报考华文的人数逐年减少，华小数量一直维持在1300所以下，华中拨款问题不了了之，独中数量是60或是61，国中母语班没纳入正课，这一系列的问题已经是老生常谈，谈到独立60年，年复一年让华社等到花儿也谢了。马华假若能够从铁树开花的历史错误中反省，就该海纳百川，勇于接受选民的批评，不该一直期待中国大使对华教的拨款吧？

砂拉越国阵能够大胜，可以说是砂拉越国阵在种族平等方面做得比联邦政府更佳。砂拉越有许多华裔市长，为何马华在输剩至7-11的窘境后，才在来届全国大选前提出华裔市长论？如今，半岛没有一个华裔市长，在野党建议以地方选举来解决问题，马华却建议以委任的方式让华裔出任市长一职。从这一点可以看出，在大选出战的勇气，马华未战先败。

当今选民会认为以被委任的方式获得官职，是走后门的方法。倘若通过选举获胜而出任官职，是比较能够代表民意的方式。马华先有竞选怡保和新山国会议席的勇气，才来谈华裔市长的课题，会比较有政治效应。如今，民政党以槟州在野党的身份在木蔻山售地课题上与行动党公开较量，选民感觉马华从民政党手上失去槟州首长一职后，当今的马华只能把眼界缩小到放眼市长一职。

有选民说，责备林雅诗，是讨好主子之举，因为该事件发生在文冬选区。与其在其它选区落实华裔市长的政策来讨好选民，不如在自身的选区委任华裔市长，因为马华要转型，就从文冬开始。如果目前有文冬华裔市长，这名被委任的市长会对林雅诗事件做出怎样的回应？选民提醒马华，华教课题才是马华的首要任务，别把林雅诗和华人市长当成马华的救命符！