文：胡栋强

槟州行动党政府向中国贷款一事，可谓疑云重重，州政府宣称，向中国贷款的原因是为了发展槟州交通发展大蓝图，但是，如果人民还记忆犹新，应该不会忘记行动党政府宣布的交通发展大蓝图经费高达270亿令吉，但今天州政府却宣称要向中国借10亿令吉来进行交通蓝图计划，前言不对后语。

槟州地方政府委员会主席兼槟州行动党主席曹观友曾亲口揭露，由于槟州交通发展大蓝图的经费已从270亿暴增至460亿令吉，那么我就奇怪了，到底向中国借10亿可以干什么？难道，这10亿令吉不是用来发展交通大蓝图？而是其他用途？

根据去年7月22日的《TheEdgeProperty》报导，槟州交通大蓝图加入威省市议会（MPSP）的额外项目后，槟交通大蓝图（PTMP）原定的270亿令吉预算，已激增估计至460亿令吉。

人民也很想知道，是不是槟州政府已无地可卖，所以导致必须向银行借钱以进行建设？好吧，就让我们回顾一下，到底过去9年州政府卖了多少土地？

2010年把原本要用来兴建人民组屋的山竹园1.1英亩土地（1150万）、2011年以10亿令吉卖了峇央湾、2013年峇都加湾40英亩、2014年30英亩、2015峇六拜6.67英亩、2017年太子道1.56亿元等，而且，最后一个交易，槟城首席部长林冠英已经证实是在没有经过公开招标下完成交易。

其实，以上的例子只是冰山一角。

槟州交通大蓝图除了轻快铁计划，也同时包括了海底隧道，大家也许忘了，海底隧道其实是原订在2016年之前动工，但一直拖到今天都无法动工，而且，槟州政府已经耗资3亿令吉，但至今交不出来的海底隧道可行性研究报告，这份价值3亿令吉的报告迟了3年不见踪影，州政府在去年8月时信誓旦旦说，今年初便能提呈报告，过后又推说因其他公司未提交填海发展蓝图。

报告还没做完，但槟州行政议员林福成日前在州议会证实，到目前为止，槟城主要道路和隧道项目总共已经付了2亿2千万令吉。一寸道路都还没有建，槟交大蓝图已花掉两三亿令吉，一旦开工更会失控狂烧钞票，今天，林冠英还大费周章的向中国借钱，我想，这对槟城人民来说不是好事，这只会债留子孙。

只是，州政府向银行借那么大笔钱，但轻快铁的公共交通项目需要高人口密度才可行和能够获利，而目前槟州的人口有160万，都要担心是否能够回本，更别说现在岛上只有区区70万居民。一旦公共交通的项目不断出现亏损，火箭槟州政府还不起贷款，最终这笔账是由州民世世代代的子孙来买单。

我们槟州人民要州政府对人民坦诚，到底，向中国借这样庞大的贷款，是为了什么用途？目前看起来已经不可能为了交通大蓝图，因为这计划需要的经费是460亿令吉，而不是10亿令吉。所以，我认为，州政府有必要说清楚道明白，透明化的交待一切。

还有，必须解释，到时借了如此庞大的贷款，如果州政府无法摊还，是否有B计划？这样冒险的举措，是否导致槟州政府破产？