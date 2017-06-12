好好处理电子垃圾 异言堂

文：陈仁杰

电子垃圾，按照字面能够被解释为被废弃不再使用的电子设备，包括了电视机、电冰箱、冷气机、洗衣机等家用电器与手机、计算机、数字音频播放器等电子产品。由于人口日益增长，家电的需求量与使用量也随之上涨。再者，家电的价格也逐渐普及化，几乎人人都负担得起。因此，若家电一旦有任何损坏，人们都倾向购新弃旧，无形中让电子垃圾的数量扶摇直上。

此外，有鉴于科技日新月异，琳琅满目的电子通讯产品包括手机、平板电脑等充斥市场，让人目不暇给。在日常生活中，电子设备所扮演的角色也日益吃重。此外，各大科技巨头如苹果、三星、华为等几乎每隔一年就会推出新款电子产品，时下年轻人由于虚荣心作祟热衷追求最新的科技产品，为提高电子垃圾数量“贡献”了一份力量。

其实，电子设备中含有各种金属（金、银、铁、镍、铅、锌、铜、钢、铝、锡、钨等）及其他有害和有毒物质。因此，电子垃圾必须依据特定的程序进行处理，否则势必对环境造成极大的破坏。可是，国人目前尚未养成分类电子垃圾的好习惯。因此，按照现有传统的处理垃圾方法，所有的垃圾最终将运往土埋场。未经妥善处理的电子垃圾将释放有毒物质，进而造成周边土地及地下水源污染，影响四周的生态环境。

有鉴于此，作为朝向先进国迈进的必要步骤之一，政府也开始正视并积极处理电子垃圾的课题。天然资源及环境部长拿督斯里旺朱乃迪日前宣布政府将制定新的法案条例及推出电子废料管理系统来处理电子废料问题。政府此举理应获得赞赏，因为电子垃圾的问题日益棘手，政府有必要趁早采取应对措施。

当然，解决电子垃圾课题决不能单靠政府单方面的努力，人民也必须尽自己的义务，并全力配合政府的政策。当中最有效的莫过于在使用电子产品及在源头分类电子垃圾，阻止电子垃圾直接被送往土埋场。职是之故，政府理应在全国各地增设电子废料回收中心，至今唯有吉隆坡、槟城及柔佛设有类似的回收中心。

电子垃圾对环境的破坏力不容小觑，冀大家从今日起好好处理电子垃圾吧！